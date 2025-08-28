जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बाल पर्यवेक्षण गृह से दो दर्जन से अधिक बाल बंदी फरार हो गये. इस घटना ने पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं.

बाल गृह से 24 बंदी फरार : जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के साइ मंदिर के समीप स्थित बाल पर्यवेक्षण गृह से 24 बाल बंदी फरार हो गये. पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर इनमें से चार को पकड़ लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है. घटना के बाद सभी थानों को अलर्ट कर फरार बंदियों की तलाश शुरू कर दी गयी.

बाल सुधार गृह में 96 बंदी थे बंद : सूत्रों के अनुसार बाल सुधार गृह में विभिन्न जिलों- वैशाली, जहानाबाद, बक्सर और भोजपुर के कुल 96 बाल बंदी बंद थे. बुधवार को मुलाकात का दिन था. इसी दौरान एक महिला बंदी से मिलने आयी और मोबाइल सिम उपलब्ध कराने का प्रयास करती पकड़ी गयी.

सुरक्षा रोके जाने पर भड़के बंदी : महिला को रोकने पर बाल बंदियों ने हंगामा शुरू कर दिया. महिला से पूछताछ के लिए शाम तक उसे बैठाया गया. इसे देख आक्रोशित बाल बंदियों ने कमरे का ताला तोड़ा और पीछे की चहारदीवारी फांद दी. करीब दो दर्जन कैदी मौके से फरार हो गये.

गैस पाइप से धमकी, सुपरिंटेंडेंट घायल : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हंगामे के दौरान कुछ वरिष्ठ बंदी किचन तक पहुंच गये और गैस पाइप खींचकर धमकी देने लगे. भय का माहौल बनाकर उन्होंने अन्य बंदियों को भी जबरन बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया. इस घटना में बाल पर्यवेक्षण गृह के सुपरिंटेंडेंट को भी चोट लगने की सूचना मिली है. उनका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया.

पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी : फिलहाल जहानाबाद के एसडीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि ''बाल बंदियों के फरार होने की सूचना मिली है. उन लोगों की बरामदगी के लिए अलग-अलग थानों में लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि सभी बाल कैदी को फिर से पकड़ा जा सके.''

