ETV Bharat / state

जहानाबाद बाल सुधार गृह से 24 किशोर फरार, पकड़ने के लिए जिले भर में चल रही छापेमारी - JUVENILE HOME ESCAPE

जहााबाद बाल सुधार गृह में बंदियों ने किचन में घुसकर गैस पाइप निकाली और उड़ाने की धमकी देकर दो दर्जन से अधिक बालबंदियों को भगाया-

जहानाबाद बाल सुधार गृह
जहानाबाद बाल सुधार गृह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read

जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बाल पर्यवेक्षण गृह से दो दर्जन से अधिक बाल बंदी फरार हो गये. इस घटना ने पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं.

बाल गृह से 24 बंदी फरार : जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के साइ मंदिर के समीप स्थित बाल पर्यवेक्षण गृह से 24 बाल बंदी फरार हो गये. पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर इनमें से चार को पकड़ लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है. घटना के बाद सभी थानों को अलर्ट कर फरार बंदियों की तलाश शुरू कर दी गयी.

बाल सुधार गृह में 96 बंदी थे बंद : सूत्रों के अनुसार बाल सुधार गृह में विभिन्न जिलों- वैशाली, जहानाबाद, बक्सर और भोजपुर के कुल 96 बाल बंदी बंद थे. बुधवार को मुलाकात का दिन था. इसी दौरान एक महिला बंदी से मिलने आयी और मोबाइल सिम उपलब्ध कराने का प्रयास करती पकड़ी गयी.

सुरक्षा रोके जाने पर भड़के बंदी : महिला को रोकने पर बाल बंदियों ने हंगामा शुरू कर दिया. महिला से पूछताछ के लिए शाम तक उसे बैठाया गया. इसे देख आक्रोशित बाल बंदियों ने कमरे का ताला तोड़ा और पीछे की चहारदीवारी फांद दी. करीब दो दर्जन कैदी मौके से फरार हो गये.

गैस पाइप से धमकी, सुपरिंटेंडेंट घायल : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हंगामे के दौरान कुछ वरिष्ठ बंदी किचन तक पहुंच गये और गैस पाइप खींचकर धमकी देने लगे. भय का माहौल बनाकर उन्होंने अन्य बंदियों को भी जबरन बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया. इस घटना में बाल पर्यवेक्षण गृह के सुपरिंटेंडेंट को भी चोट लगने की सूचना मिली है. उनका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया.

पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी : फिलहाल जहानाबाद के एसडीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि ''बाल बंदियों के फरार होने की सूचना मिली है. उन लोगों की बरामदगी के लिए अलग-अलग थानों में लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि सभी बाल कैदी को फिर से पकड़ा जा सके.''

ये भी पढ़ें-

जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बाल पर्यवेक्षण गृह से दो दर्जन से अधिक बाल बंदी फरार हो गये. इस घटना ने पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं.

बाल गृह से 24 बंदी फरार : जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के साइ मंदिर के समीप स्थित बाल पर्यवेक्षण गृह से 24 बाल बंदी फरार हो गये. पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर इनमें से चार को पकड़ लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है. घटना के बाद सभी थानों को अलर्ट कर फरार बंदियों की तलाश शुरू कर दी गयी.

बाल सुधार गृह में 96 बंदी थे बंद : सूत्रों के अनुसार बाल सुधार गृह में विभिन्न जिलों- वैशाली, जहानाबाद, बक्सर और भोजपुर के कुल 96 बाल बंदी बंद थे. बुधवार को मुलाकात का दिन था. इसी दौरान एक महिला बंदी से मिलने आयी और मोबाइल सिम उपलब्ध कराने का प्रयास करती पकड़ी गयी.

सुरक्षा रोके जाने पर भड़के बंदी : महिला को रोकने पर बाल बंदियों ने हंगामा शुरू कर दिया. महिला से पूछताछ के लिए शाम तक उसे बैठाया गया. इसे देख आक्रोशित बाल बंदियों ने कमरे का ताला तोड़ा और पीछे की चहारदीवारी फांद दी. करीब दो दर्जन कैदी मौके से फरार हो गये.

गैस पाइप से धमकी, सुपरिंटेंडेंट घायल : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हंगामे के दौरान कुछ वरिष्ठ बंदी किचन तक पहुंच गये और गैस पाइप खींचकर धमकी देने लगे. भय का माहौल बनाकर उन्होंने अन्य बंदियों को भी जबरन बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया. इस घटना में बाल पर्यवेक्षण गृह के सुपरिंटेंडेंट को भी चोट लगने की सूचना मिली है. उनका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया.

पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी : फिलहाल जहानाबाद के एसडीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि ''बाल बंदियों के फरार होने की सूचना मिली है. उन लोगों की बरामदगी के लिए अलग-अलग थानों में लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि सभी बाल कैदी को फिर से पकड़ा जा सके.''

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

JEHANABAD JUVENILE HOME ESCAPEBAL SUDHAR GRIH JEHANABADजहानाबाद बाल सुधार गृहबाल गृह से 24 बंदी फरारJUVENILE HOME ESCAPE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

साल 1832, जब बॉम्बे में कुत्तों की वजह से हुए दंगे, जानें क्या है इतिहास?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.