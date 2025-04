ETV Bharat / state

जेईई मेन में दिल्ली के दो छात्रों को 100 पर्सेंटाइल, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट - JEE MAIN RESULT 2025

जेईई मेन का परिणाम जारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 19, 2025 at 9:52 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 9:58 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई मेन, 2025 के दूसरे चरण का परिणाम शुक्रवार देर रात जारी कर दिया है. जेईई मेन के सत्र-एक और दो की परीक्षा में कुल 24 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल स्कोर किया है. 100 पर्सेंटाइल पाने वाले 24 टॉपरों में 22 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं. पश्चिम बंगाल की देवदत्ता माझी और आंध्र प्रदेश की साई मनोग्ना गुथीकोंडा ने पूरे 100 पर्सेंटाइल हासिल कर टॉपर लिस्ट में जगह बनाई है. वहीं, दिल्ली के दक्ष और हर्ष झा टॉप स्कोर हासिल करने वाले अभ्यर्थियों में शामिल है. उम्मीदवार रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 17 अप्रैल को JEE MAINS 2025 सेशन 2 की फाइनल आंसर की jeemain.nta.nic.in पर जारी की थी. जिसके बाद माना जा रहा था कि जल्द ही रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है. NTA ने पहले ही रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट 17 अप्रैल बताई थी.

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट: कैंडिडेट्स जेईई मेन रिजल्ट एप्लीकेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर रिजल्ट देखने के साथ साथ स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स लिस्ट (AIR) भी जारी की जाएगी. इस तरह से देख सकते हैं रिजल्ट: कैंडिडेट्स को जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जेईई मेन रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. इसके बाद जो जानकारी मांगी जा रही है उसे भरें और सबमिट कर दें. इस तरह से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने के चलते जेईई मेन कटऑफ हाई रहने के आसार हैं. ये भी पढ़ें: JEE MAIN 2025 का परिणाम घोषित, 24 कैंडिडेट्स ने हासिल किए 100 पर्सेंटाइल, सबसे ज्यादा टॉपर्स राजस्थान से

Last Updated : April 19, 2025 at 9:58 AM IST