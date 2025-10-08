ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026: NTA ने डेमो लिंक से बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, अभी आवेदन शुरू नहीं

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के ऑनलाइन आवेदन इसी महीने से शुरू होने की घोषणा की. फिलहाल रजिस्ट्रेशन तारीखों का इंतजार है. इसके पहले एनटीए ने तैयारी पूरी की. कैंडिडेट्स को 2026 जेईई मेन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझाया है. डेमो लिंक और प्रक्रिया बताई.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन से पहले डेमो-लिंक शुरू करने से रजिस्ट्रेशन के दौरान कैंडिडेट से होने वाली गलतियों में कमी आएगी. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, यह भी वह पहले से ही तैयार रख पाएंगे. कैंडिडेट डेमो-लिंक demo.nta.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन-आवेदन की बारीकियां को समझ सकते हैं. जेईई मेन 2026 के डेमो लिंक पर परीक्षा शहरों से संबंधित सूचना के लिए भी टेब उपलब्ध है. इस टेब के तहत पब्लिक एग्जामिनेशन मैनेजमेंट प्लेटफार्म ओपन होता है. विद्यार्थी से 'कंट्री ऑफ रेजिडेंस' और 'स्टेट ऑफ रेजिडेंस' की जानकारी मांगी जाती है. फिलहाल परीक्षा शहरों की सूचना उपलब्ध नहीं है. जल्दी ही यह उपलब्ध होगी.

पढ़ें: JEE MAIN 2026: 15 लाख हो सकती है कैंडिडेट्स की संख्या, बीते साल इस रैंक पर मिल गई थी NIT में बीटेक सीट

देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस और पेपर पेटर्न है, क्योंकि जेईई मेन की परीक्षा देने वाले 75 फीसदी कैंडिडेट 12वीं के साथ ही इसे अटेम्प्ट करते हैं. ऐसे में उन्हें इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा और 12वीं बोर्ड एग्जाम में समन्वय बैठाना होता है. जेईई-मेन प्रवेश परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं तो यह जानकारी काफी जरूरी है. उन्होंने कहा कि एनटीए को जेईई मेन 2026 का सिलेबस व पेपर-पेटर्न जल्द जारी कर देना चाहिए.

ऑनलाइन आवेदन के चरण