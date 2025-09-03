कोटाः देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2025) के आयोजन की जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी (JIC) की रिपोर्ट जारी हो गई है. इस जीआईसी रिपोर्ट में प्रश्नों के हल करने का एनालिसिस भी दिया गया है. इसके अनुसार 96 प्रश्नों के अनुसार पूरे अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स का औसत देखा जाए, तो यह 30566 है, यानी 17 फीसदी के आसपास है. वहीं, प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं करने वाले कैंडिडेट्स का औसत देखा जाए, तो यह 64742 यानी 35.88 फीसदी है. प्रश्नों का गलत जवाब देने वाले कैंडिडेट्स का औसत 77688 है, यानी 43 फीसदी.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2025) की परीक्षा में 180422 कैंडिडेट बैठे थे. इस परीक्षा में 96 प्रश्न पूछे गए. इनमें दो पारियों में हुए पेपर 1 व 2 में 48-48 प्रश्न थे. ऐसे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 32-32 प्रश्न दोनों पारियों में पूछे गए.

149273 कैंडिडेट ने दिया गलत जवाबः देव शर्मा ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रश्न छोड़ने की बात की जाए, तो फिजिक्स के पेपर वन में क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे ज्यादा 141728 कैंडिडेट ने छोड़ा, यह कैंडिडेट्स का 78.55 फीसदी हैं. इसी तरह से केमिस्ट्री के पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 15 को सर्वाधिक कैंडिडेट ने सॉल्व किया. इसे केवल 4.61 फीसदी यानी 8324 कैंडिडेट ने सॉल्व नहीं किया. सबसे कम गलत जवाब देने वाले प्रश्न की बात की जाए, तो मैथमेटिक्स के पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे महज 9.37 फीसदी यानी 16910 कैंडिडेट ने गलत किया. वहीं, सबसे ज्यादा गलत करने वाले प्रश्न की बात की जाए, तो वह भी मैथमेटिक्स का ही पेपर दो में क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसे 82.74 फीसदी यानी 149273 कैंडिडेट ने गलत किया.

पेपर 1 का रिस्पांस व सही-गलत जवाब का अंतर:

मैथमेटिक्स: सेट थ्योरी चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 10 को महज 1.44 फीसदी कैंडिडेट ही सही कर पाए, ये कैंडिडेट केवल 2607 हैं. वहीं, इस प्रश्न को 32.9 प्रतिशत यानी 59350 कैंडिडेट ने सॉल्व ही नहीं किया, जबकि 65.66 प्रतिशत यानी 118465 कैंडिडेट का यह प्रश्न गलत गया. मैथ्स फंक्शन चैप्टर से आए प्रश्न नंबर 15 को सबसे ज्यादा 37.69 फीसदी कैंडिडेट ने सही किया, यह संख्या 68008 है. वहीं, 41.74 फीसदी यानी 75310 कैंडिडेट ने इसे अटेंप्ट ही नहीं किया. दूसरी तरफ 20.57 फीसदी यानी 37104 कैंडिडेट का यह प्रश्न गलत गया. सभी 16 प्रश्नों के आधार पर फुल मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स का औसत देखा जाए, तो 25991 कैंडिडेट ही हैं, जबकि गलत प्रश्न करने वाले कैंडिडेट्स का औसत 67011 और प्रश्न सॉल्व नहीं करने वाले कैंडिडेट्स का औसत 82368 है.

फिजिक्स: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 5 पर महज 5.26 फीसदी यानी 9492 कैंडिडेट को पूरे अंक मिले हैं. इसी प्रश्न को 60.08 फीसदी 108398 कैंडिडेट ने सॉल्व नहीं किया. वहीं, गलत उत्तर देने वाले 10.78 फीसदी (19445 कैंडिडेट) हैं. इलेक्ट्रोस्टेटिक्स चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे ज्यादा 54.9 फीसदी (99045 कैंडिडेट) ने सही किया. इसी प्रश्न का जवाब नहीं देने वाले कैंडिडेट 12.29 फीसदी (22172) हैं, जबकि गलत जवाब देने वाले 32.81 प्रतिशत (59205) हैं. सभी 16 प्रश्नों की बात की जाए, तो फुल मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या का औसत 39457 है. प्रश्न नहीं करने वाले कैंडिडेट्स का औसत 64514 और गलत जवाब देने वाले कैंडिडेट्स का औसत 71870 है.

केमिस्ट्री: मल्टी कांसेप्चुअल मॉल कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 13 को केवल 0.48 फीसदी (871 कैंडिडेट) सही कर पाए. जबकि 40.49 प्रतिशत (73051 कैंडिडेट) ने इसे सॉल्व नहीं किया. इसी तरह 59.03 फीसदी (106500 कैंडिडेट) ने यह गलत किया. नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 15 को 55.06 फीसदी (99348 कैंडिडेट) ने सही किया. वहीं, 12.14 फीसदी (1895 कैंडिडेट) ने इसे सॉल्व नहीं किया और 32.8 प्रतिशत (59179 कैंडिडेट) का यह आंसर गलत निकला. केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स का औसत 49900 है, सॉल्व नहीं करने वाले कैंडिडेट्स का औसत 50793 और गलत जवाब देने वाले कैंडिडेट का औसत 76185 है.

पेपर 2 का रिस्पांस व सही-गलत जवाब का अंतर:

मैथमेटिक्स: कांप्लेक्स नंबर चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 13 को 2.81 प्रतिशत (5067 कैंडिडेट) ही सही कर पाए, जबकि इस प्रश्न को गलत करने वाले कैंडिडेट 72.99 फीसदी यानी 131684 हैं. इसी तरह से 24.2 फीसदी यानी 43671 कैंडिडेट इसे सॉल्व ही नहीं कर पाए. डिफरेंट इक्वेशंस चैप्टर से आए सवाल में प्रश्न नंबर 9 में पूरे मार्क्स पाने वाले हाईएस्ट कैंडिडेट हैं. यह 28.93 फीसदी यानी 52191 है. यह प्रश्न 54.47 प्रतिशत यानी 98275 कैंडिडेट ने गलत किया. इसी तरह से 16.6 फीसदी यानी 29956 कैंडिडेट ने इसे छोड़ दिया. पूरे अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट का औसत 21907 है. सॉल्व नहीं करने वाले कैंडिडेट्स का औसत 77372 और गलत जवाब देने वाले कैंडिडेट का औसत 72623 है.

फिजिक्स: एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 10 को महज 0.35 प्रतिशत कैंडिडेट यानी 631 ही सॉल्व कर पाए, जबकि 25.96 में फीसदी यानी 46832 ने सॉल्व नहीं किया. इसी तरह से 73.69 प्रतिशत यानी 132959 कैंडिडेट ने इसे गलत किया. यूनिट्स एंड डाइमेंशन चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 1 को 29.85 फीसदी यानी 53864 कैंडिडेट ने सही किया. इसी प्रश्न को 61086 यानी 33.86 फीसदी कैंडिडेट नहीं किया, जबकि 36.29 फीसदी यानी 65472 कैंडिडेट ने इसका गलत जवाब दिया. पेपर दो में क्वेश्चन नंबर चार पर सभी कैंडिडेट्स को अंक दिए गए हैं. इसे छोड़कर शेष 15 प्रश्नों के अनुसार सॉल्व करने वाले कैंडिडेट्स का औसत 15896 है, जबकि गलत करने वाले कैंडिडेट्स का औसत 87923 और सॉल्व नहीं करने वाले कैंडिडेट का औसत 66737 है.

केमिस्ट्री: इलेक्ट्रोकेमेस्ट्री चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 14 को केवल 2.17 फीसदी यानी 3915 कैंडिडेट ने सही किया, जबकि इसको गलत करने वाले कैंडिडेट्स 77.48 प्रतिशत यानी 139790 है. इसी प्रश्न को नहीं करने वाले कैंडिडेट 20.35 फीसदी यानी 36717 हैं. वहीं, सबसे ज्यादा पूरे अंक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आए क्वेश्चन नंबर 6 पर 57.64 फीसदी यानी 103996 कैंडिडेट को मिले हैं. इसी क्वेश्चन पर 16.72 प्रतिशत यानी 30163 कैंडिडेट को पार्शियल मिले हैं. दोनों को मिलाकर 74.36 फीसदी 134159 कैंडिडेट के यह सही है. केमिस्ट्री पेपर 2 में पूरे अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स का औसत 31886 है. वहीं, गलत करने वाले कैंडिडेट्स का औसत 89403 और प्रश्न छोड़ने वाले कैंडिडेट का औसत 50840 है.