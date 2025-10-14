सीएम हाउस के बाहर जदयू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, CM नीतीश से रखी ये मांग
पटना में सीएम हाउस के बाहर जदयू कार्यकर्ता अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं. इसी बीच सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
पटना: मंगलवार को बिहार की राजनीति में अलग ही दृश्य देखने को मिला. सीएम हाउस के बाहर जदयू कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को तैनात किया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश से मिलना चाहते हैं कार्यकर्ता: कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट वितरण में स्थानीय कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए, वरना पार्टी को नुकसान होगा. अपनी इन्हीं बातों को मुख्यमंत्री से मिलकर बताने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों द्वारा सीएम हाउस से काफी दूर उन्हें रोक दिया गया है. जिससे कार्यकर्ता नाराज हैं.
नबीनगर के कार्यकर्ता नाराज: नबीनगर से पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह को टिकट देने की मांग को लेकर उनके समर्थक उपेंद्र कुमार ने कहा कि उन लोगों को पता चला है कि नबीनगर से किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है. जिससे हम सभी नाराज हैं. वह मुख्यमंत्री से मिलकर यह कहने आए हैं कि स्थानीय नेता वीरेंद्र कुमार सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी को इसका नुकसान होगा. कार्यकर्ता बाहरी कैंडिडेट को स्वीकार नहीं करेंगे.
टिकट बंटवारे में लोकल को मिले प्राथमिकता: ओबरा से आए जदयू कार्यकर्ता पवन पटेल ने कहा कि टिकट बंटवारे में लोकल को प्राथमिकता दी जाए. आप बूथ अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष क्यों बनाते हैं. डोर टू डोर जनता से संपर्क करने का काम भी कार्यकर्ता करता है. ऐसे में टिकट की दावेदारी भी स्थानीय कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ओबरा में जदयू के लिए शैलेश यादव ने खून पसीना एक करके पार्टी के लिए मेहनत की, लेकिन पता चल रहा है कि गठबंधन की झोली में सीट चली गई है.
ओबरा से शैलेश यादव को मिले टिकट: उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोजपा और अन्य दलों को मिलाकर 142 सीट सेट कर ली हैं. इसमें से भाजपा अगर 100 सीट तक जीत जाती है तो नीतीश कुमार की राजनीति को वह दरकिनार कर देगी. लोजपा (रामविलास) के साथ गठबंधन से वह नाराज हैं. वह चाहते हैं कि ओबरा से शैलेश यादव और नबीनगर से वीरेंद्र कुमार को टिकट मिले.
विधायक गोपाल मंडल भी दे रहे धरना: वहीं, विधायक गोपाल मंडल सुबह साढ़े 8 बजे से सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं. वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की जिद कर रहे हैं और टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं.
