किसे मिलेगा, किसका कटेगा..? टिकट के लिए नीतीश कुमार से मिले JDU के 500 कार्यकर्ता

बिहार चुनाव में टिकट के लिए नीतीश कुमार से 500 जदयू कार्यकर्ता मिलने के लिए पहुंचे. जदयू कार्यालय में नेताओं की भीड़ लगी रही.

Bihar Elections 2025
सीएम आवास परिसर में नेताओं की भीड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2025 at 2:14 PM IST

4 Min Read
पटना: बिहार चुनाव में टिकट पाने होड़ लगी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएम आवास में में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ जुटी रही. इसमें कई नेता सीएम से मिलने के लिए आवेदन दिए थे. कई नेता 2025 में चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसको लेकर आवेदन दिया था. ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिलने के लिए बुलाया था.

एक सीट पर कई दावेदार: जदयू में एक सीट पर कई दावेदार हैं. बीजेपी के सीटों पर भी जदयू नेता दावेदारी ठोक रहे हैं. कह रहे हैं कि गठबंधन में तो सीटों की अदला बदली हो ही सकती है. शुक्रवार की सुबह से ही जदयू नेताओं का मुख्यमंत्री आवास पहुंचना शुरू हो गया. मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के अलावे वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी और संजय झा भी नेताओं से मिले.

डुमरांव से अंजुम आरा: हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सिवान सहित जदयू के कई सिटिंग सीटों पर नेता यह कहकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि क्षेत्र में उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है. टिकट की दावेदारी करने वालों में महिला नेता आगे दिख रही है. 2020 में अंजूम आरा डुमरांव से चुनाव लड़ी थी. इस बार भी डुमरांव से दावेदारी उनके तरफ से हो रही है. ऐसे अंजुम आरा का कहना है कि हमने अपनी बात कह दी है.

'मेरी जीत पक्की'-गुड़िया सिंह: सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा से दामोदर सिंह की बहू गुड़िया सिंह भी मुख्यमंत्री को आवेदन दिया है. गुड़िया सिंह का कहना इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी. अच्छे कैंडिडेट को टिकट मिलना इस बार सबसे बड़ी चुनौती है. हमने आवेदन दे दिया है. हमारे क्षेत्र की जनता भी कह रही है कि आप टिकट लेकर आइये, आपकी जीत पक्की है.

सहरसा और कटिहार: सहरसा से पहुंचे प्रभात रंजन झा का कहना है कि हमने सहरसा जिले के चारों विधानसभा के बारे में फीडबैक दे दिया है. हमने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन तो नहीं दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार बनने दीजिए तो आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा. कटिहार के बलरामपुर विधानसभा के लिए रोशन अग्रवाल ने भी दावेदारी ठोकी है. रोशन अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री हम लोगों को बुलाया था. हमलोगों ने बायोडाटा जमा किया है. जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है. मुलाकात काफी सुखद रही है.

Bihar Elections 2025
सीएम आवास में तैनात पुलिस (ETV Bharat)

बीजेपी की सीट पर नजर: हाजीपुर विधानसभा सीट के लिए संतोष ने अपनी दावेदारी ठोकी है. संतोष का कहना है कि हमने अपना आवेदन दिया है. मुख्यमंत्री के तरफ से आश्वासन मिला है. हाजीपुर सीट बीजेपी के पास है. तब भी जदयू नेता का कहना है कि गठबंधन में तो अदला बदली होती रहती है. समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के लिए सुदेश कुमार ने अपनी दावेदारी ठोकी है. यह सीट भी बीजेपी के पास है. इनका भी कहना है की सीटों की अदला बदली तो हो ही सकती है.

विधायक के खिलाफ जदयू नेता: वैशाली विधानसभा के लिए पंकज पटेल ने अपनी दावेदारी ठोकी है. पंकज पटेल का कहना है कि जदयू की सीट है, लेकिन जदयू विधायक के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है. मुझे 2015 में भी आश्वासन मिला था, 2020 में भी आश्वासन मिला, लेकिन टिकट नहीं मिला है. इस बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम देखते हैं.

रोहतास से सुप्रिया रानी दावेदार: रोहतास के चेनारी विधानसभा के लिए सुप्रिया रानी ने अपनी दावेदारी ठोकी है. अंजनी कुशवाहा विभूतिपुर विधानसभा के लिए अपना आवेदन मुख्यमंत्री को दिया है. अंजनी कुशवाहा का दावा है कि लंबे समय से विभूतिपुर के लिए तैयारी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री के तरफ से आश्वासन मिला है कि हम विचार करेंगे. मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची नेहा का कहना है कि एक-एक कर सबसे मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं. हमने सिकटा विधानसभा की दावेदारी की है.

200 पार्टी के प्रमुख ने नेता दावेदार: बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान आयोग करने वाला है. एनडीए में सीटों का बंटवारा भी जल्द हो जाएगा. उम्मीदवार के चयन को लेकर भी एक्सरसाइज शुरू है. जदयू में आज मुख्यमंत्री ने 500 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जिसमें 200 पार्टी के प्रमुख नेता हैं. जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है.

NITISH KUMARJDU WORKERS MEET NITISH KUMARमुख्यमंत्री नीतीश कुमारबिहार चुनावBIHAR ELECTIONS

