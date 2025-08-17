पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में आधी आबादी को साधने के लिए जेडीयू की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार फैसला ले रहे हैं. अब जेडीयू की ओर से 17 अगस्त से 23 अगस्त तक चलाए जाने वाले ‘सुशासन का सार- आपके द्वार’ अभियान को व्यापक गति प्रदान करने के उद्देश्य से महिला जदयू की 40 टीम तैयार की गई है. पूरे बिहार में अभियान को लेकर पार्टी कार्यालय में बैठक भी की गई है और वर्चुअल माध्यम से पूरे बिहार में नेताओं को दिशा निर्देश भी दिया गया है.

अभियान में झोंकी पूरी ताकत: इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि आधी आबादी को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने और उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 20 वर्षों में जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वैसा उदाहरण पूरे देश के किसी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिलता.

जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या बोले उमेश कुशवाहा?: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब समय है कि प्रदेशभर में बूथ स्तर तक सघन अभियान चलाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बुकलेट, हैंडबिल और स्टिकर के माध्यम से प्रत्येक महिला मतदाता तक पहुंचाया जाए. दिशा-निर्देश देते हुए उमेश कुशवाहा ने स्पष्ट कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए जिला से लेकर पंचायत स्तर तक पार्टी नेत्रियों के बीच समन्वय और सतत संवाद अनिवार्य है.

"न्याय के साथ विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में 225 और फिर से नीतीश के लक्ष्य को हासिल करना है. इसमें महिलाओं की भूमिका निर्णायक एवं सबसे अहम होगी."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड

वहीं, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उप नेता सह कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ ने कहा कि सुशासन का सार-आपके द्वार अभियान के तहत यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी महिला छूटने न पाए. हर बूथ के प्रत्येक परिवार तक पहुंचना है और महिलाओं को नीतीश सरकार की उपलब्धियों और कार्यों की जानकारी देनी है.

"नारी शक्ति ही असल में नीतीश शक्ति है और नीतीश कुमार हैं तो बिहार की तरक्की व प्रगति सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे नेता जो कहते हैं, वही करते हैं."- ललन सर्राफ, कोषाध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

भारती मेहता संभालेंगी जिम्मा: जेडीयू महिला प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता के नेतृत्व में यह टीम काम करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बाद यह अभियान शुरू हो रहा है. जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में किए गए कार्य और उपलब्धियां को पुस्तक के माध्यम से घर-घर पहुंचाया जा रहा है. अब महिला टीम भी महिलाओं के लिए किए गए विशेष कार्य पर आधी आबादी से संपर्क करेगी.

महिला वोटर पर फिर से नजर: बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है और आधी आबादी का वोट सबसे अधिक नीतीश कुमार के नाम पर ही मिलता रहा है. इसलिए पार्टी की ओर से विशेष तौर पर विशेष अभियान सुशासन का सार- आपके द्वार में महिलाओं की टीम लगाई जा रही है.

