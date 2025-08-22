ETV Bharat / state

राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में क्यों आ रही इतनी भीड़, जेडीयू विधायक ने खोला राज! - VOTER ADHIKAR YATRA IN BIHAR

राहुल और तेजस्वी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. इसमें लोगों की भारी भीड़ क्यों पहुंच रही है यह जेडीयू विधायक ने बताया.

Voter Adhikar Yatra
पूर्व मंत्री एवं जदयू विधायक सरयू राय (Etb Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 6:13 PM IST

3 Min Read

रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री एवं जदयू विधायक सरयू राय ने कथित 'वोट चोरी' और 'एसआईआर' के खिलाफ बिहार में चल रही राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में जुट रही भीड़ पर टिप्पणी की है. उन्होंने शुक्रवार को रांची में कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' उन यादव और मुस्लिम इलाकों से गुजर रही है जो परंपरागत रूप से राजद और इंडिया ब्लॉक के समर्थक हैं.

मैनेजमेंट के तहत जुटाई भीड़ दिख रही है राहुल गांधी की यात्रा में- सरयू राय

जदयू के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि राहुल गांधी की "वोटर अधिकार यात्रा" के दौरान आसपास के 10-10 जिलों से INDIA ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है. इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में जुटी भीड़ नीतीश कुमार के खिलाफ जनभावना का घोतक नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के तहत जुटाई गई भीड़ है. उनके जो परंपरागत समर्थक हैं उन्हीं समर्थकों के इलाके में भीड़ है.

जानकारी देते पूर्व मंत्री एवं जदयू विधायक सरयू राय (Etv Bharat)

राहुल गांधी मुस्लिम-यादव बहुल इलाके में जा रहे हैं- सरयू राय

झारखंड के पूर्व मंत्री और बिहार की राजनीति पर बेहद करीबी नजर रखने वाले जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, वह मुस्लिम और यादव बहुल इलाके हैं, जहां पर गठबंधन के समर्थक लोगों की संख्या ज्यादा है. इसलिए उनकी यात्रा में भीड़ दिख रही है.

संविधान में 130 वां संशोधन सही- जदयू विधायक सरयू राय

जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक महीने से ज्यादा किसी मामले में जेल में रहता हो और उस मामले में 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो तब ऐसे लोगों को जेल जाने से पहले इस्तीफा दे ही देना चाहिए. अगर इस्तीफा न दें तो उन्हें पद से हटा देना चाहिए क्योंकि जेल में रहकर सरकार चलाना ठीक नहीं है.

राज्य के लिए Rims-2 जरूरी है

जहां तक इसके दुरुपयोग की बात है तो दुरुपयोग करना चाहे तो किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है. शराब घोटाला मामले में कई आरोपियों को जमानत मिल जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सरयू राय ने कहा कि ऐसे मामले की अक्सर यह देखा जाता है कि एजेंसी आरोपियों की संपत्ति तो अटैच कर लेती है. लेकिन उस पर बाद में कब्जा उसी आरोपी का बना रहता है.

सरयू राय ने कहा कि शिबू सोरेन का व्यक्तित्व जिस सम्मान के लायक है वह उन्हें मिलना चाहिए. रिम्स-2 के निर्माण को लेकर जारी विवाद पर सरयू राय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने Rims 2 के लिए वैकल्पिक जगह का ऑप्शन दिया है, उस पर भी विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य के लिए Rims- 2 जरूरी है.

ये भी पढ़ें-

'वोट चोरी' और SIR के खिलाफ आक्रामक हुई कांग्रेस, चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार, 14 अगस्त को निकालेंगे कैंडल मार्च

रांची में महिला कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का फूंका पूतला, वोट चोरी और मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ की नारेबाजी

बिहार में SIR: जिनके नाम काटे गये उनका डेटा साझा न करने पर INDIA ब्लॉक ECI से खफा

रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री एवं जदयू विधायक सरयू राय ने कथित 'वोट चोरी' और 'एसआईआर' के खिलाफ बिहार में चल रही राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में जुट रही भीड़ पर टिप्पणी की है. उन्होंने शुक्रवार को रांची में कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' उन यादव और मुस्लिम इलाकों से गुजर रही है जो परंपरागत रूप से राजद और इंडिया ब्लॉक के समर्थक हैं.

मैनेजमेंट के तहत जुटाई भीड़ दिख रही है राहुल गांधी की यात्रा में- सरयू राय

जदयू के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि राहुल गांधी की "वोटर अधिकार यात्रा" के दौरान आसपास के 10-10 जिलों से INDIA ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है. इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में जुटी भीड़ नीतीश कुमार के खिलाफ जनभावना का घोतक नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के तहत जुटाई गई भीड़ है. उनके जो परंपरागत समर्थक हैं उन्हीं समर्थकों के इलाके में भीड़ है.

जानकारी देते पूर्व मंत्री एवं जदयू विधायक सरयू राय (Etv Bharat)

राहुल गांधी मुस्लिम-यादव बहुल इलाके में जा रहे हैं- सरयू राय

झारखंड के पूर्व मंत्री और बिहार की राजनीति पर बेहद करीबी नजर रखने वाले जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, वह मुस्लिम और यादव बहुल इलाके हैं, जहां पर गठबंधन के समर्थक लोगों की संख्या ज्यादा है. इसलिए उनकी यात्रा में भीड़ दिख रही है.

संविधान में 130 वां संशोधन सही- जदयू विधायक सरयू राय

जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक महीने से ज्यादा किसी मामले में जेल में रहता हो और उस मामले में 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो तब ऐसे लोगों को जेल जाने से पहले इस्तीफा दे ही देना चाहिए. अगर इस्तीफा न दें तो उन्हें पद से हटा देना चाहिए क्योंकि जेल में रहकर सरकार चलाना ठीक नहीं है.

राज्य के लिए Rims-2 जरूरी है

जहां तक इसके दुरुपयोग की बात है तो दुरुपयोग करना चाहे तो किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है. शराब घोटाला मामले में कई आरोपियों को जमानत मिल जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए सरयू राय ने कहा कि ऐसे मामले की अक्सर यह देखा जाता है कि एजेंसी आरोपियों की संपत्ति तो अटैच कर लेती है. लेकिन उस पर बाद में कब्जा उसी आरोपी का बना रहता है.

सरयू राय ने कहा कि शिबू सोरेन का व्यक्तित्व जिस सम्मान के लायक है वह उन्हें मिलना चाहिए. रिम्स-2 के निर्माण को लेकर जारी विवाद पर सरयू राय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने Rims 2 के लिए वैकल्पिक जगह का ऑप्शन दिया है, उस पर भी विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य के लिए Rims- 2 जरूरी है.

ये भी पढ़ें-

'वोट चोरी' और SIR के खिलाफ आक्रामक हुई कांग्रेस, चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार, 14 अगस्त को निकालेंगे कैंडल मार्च

रांची में महिला कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का फूंका पूतला, वोट चोरी और मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ की नारेबाजी

बिहार में SIR: जिनके नाम काटे गये उनका डेटा साझा न करने पर INDIA ब्लॉक ECI से खफा

For All Latest Updates

TAGGED:

SARYU RAI ON VOTER ADHIKAR YATRAएसआईआर पर हंगामाराहुल गांधी की यात्रावोटर अधिकार यात्रा में भीड़VOTER ADHIKAR YATRA IN BIHAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.