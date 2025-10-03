ETV Bharat / state

JDU विधायक डॉ. संजीव कुमार RJD में शामिल, पलटते ही नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा

"मैं तेजस्वी यादव का विजन देखा, तेजस्वी यादव जिस विजन को लेकर आगे आते हैं, सरकार उसे लागू करती है. बहन योजना लाये तो नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10000 दे डाला. 200 यूनिट बिजली फ्री बात की तो नीतीश कुमार ने 125 मिनट बिजली मुक्त कराई. वृद्धा पेंशन को तेजस्वी यादव ने बढ़ाने की बात की नीतीश कुमार ने उसे बढ़ा दिया." -डॉ. संजीव कुमार

जयदू छोड़ राजद में शामिल होते ही संजीव कुमार ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा किया. संजीव कुमार ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 'मैं 21 वर्ष तक जदयू में रहा. पहले नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पर काम करते थे, लेकिन अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. सरकार कोई और ही चला रहा है. अब जदयू रहने लायक नहीं है.'

राजद की सदस्यता ली: तेजस्वी यादव के हाथों जदयू विधायक डॉ संजीव कुमार को सदस्यता देनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण तेजस्वी यादव कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके. जिसको लेकर अलौली विधायक रामवृक्ष सदा, खगड़िया विधायक छत्रपति यादव सहित राजद के कई वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष मनोहर यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलायी गयी.

खगड़िया: परबत्ता विधानसभा से जदयू विधायक रहे डॉ. संजीव कुमार अब तेजस्वी यादव के विजन पर काम करेंगे. शुक्रवार को खगड़िया के गोगरी अंतर्गत हाई स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में डॉ. संजीव कुमार ने राजद पार्टी की सदस्यता ली. बिहार चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को बड़ा झटका लगा है.

अब बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा: संजीव कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा इस तरह से कॉपी करने से मुझे लग रहा था कि बिहार को अच्छा नेता तेजस्वी के नेतृत्व में ही मिल सकता है. इसीलिए मैंने राजद का दामन थामा है. अब बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा.

'अब हमलोग मजबूत हो गए': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'अब हमारे साथ परबत्ता से संजीव कुमार भी पार्टी के साथ हो गए हैं. अब निश्चित रूप से हम मजबूत हो गए. बिना घूस का बिहार में कोई भी काम नहीं होता है. विजन को लेकर हमआगे आते हैं तो सरकार उसे लागू करती है.

"अगर मेरी सरकार बनेगी तो जिस युवा के हाथ में डिग्री होगी, उसके पास नौकरी होगी. 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी. माई बहन योजना लागू कर ₹2500 प्रत्येक माता और बहन को दिया जाएगा." -तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

डॉ. संजीव कुमार RJD में शामिल (ETV Bharat)

'जदयू में कोई नहीं सुनता था': तेजस्वी यादव ने परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के बारे में कहा कि डॉक्टर संजीव कुमार बिहार में भ्रष्टाचार पर विधानसभा में आवाज उठाते रहे, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है. इनको हमारी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए बहुत-बहुत बधाई. मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मौके पर मौजूद रहूं, लेकिन पटना में लगातार 3 घंटे से बारिश हो रही थी, जिसके कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया.

अलौली विधायक रामवृक्ष सदा: अलौली के राजद विधायक रामवृक्ष सदा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार भी राजद का हिस्सा हो गए हैं. इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बने तो निश्चित रूप से अधिक से अधिक वोट देकर सारे गिले शिकवे भुलाकर मतदान कीजिए. संजीव कुमार को जिताइये.

जदयू से नाराज चल रहे थे संजीव: आपको बता दें कि संजीव कुमार इसकी घोषणा तभी कर दी थी जब खगड़िया में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार में शामिल लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं. जब उन्होंने सरकार बनाने में समर्थन दिया तो अनदेखी क्यों की जा रही है, यह सोचने का विषय है. 13 दिन बाद संजीव कुमार राजद में शामिल हो गए.

