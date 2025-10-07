ETV Bharat / state

नीतीश कुमार के आवास पर बढ़ी सियासी हलचल, सीट बंटवारे पर मंथन

नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई है. जहां सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है. पढ़ें पूरी खबर..

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 7, 2025 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई है. आज मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार ने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे. जहां सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन पर चर्चा हुई.

संजय झा जाएंगे दिल्ली: जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इसी सिलसिले में आज दिल्ली भी जा रहे हैं. जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक अहम होगी. माना जा रहा है कि एनडीए घटक दलों की बैठक में सीट शेयरिंग पर अंतिम रूप से मुहर लग जाएगी.

नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक (ETV Bharat)

क्या बोले संजय झा?: जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बातचीत में कहा कि दो से तीन दिनों में एनडीए में सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा. कहीं से कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि प्रचंड बहुमत के साथ फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी. हमलोग 2010 से भी बेहतर प्रदर्शन इस बार करेंगे.

Nitish Kumar
जेडीयू की बैठक के दौरान नीतीश कुमार (ETV Bharat)

सहयोगी दलों के साथ धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात: बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान की पूर्व जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, हम संरक्षक जीतनराम मांझी और आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हो चुकी है. वहीं दिल्ली में एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ भी उनकी बैठक हुई है.

नए उम्मीदवारों को मिलेगा मौका: जेडीयू में भी उम्मीदवारों के चयन का काम अधिकांश सीटों पर हो चुका है. कुछ सीटों पर चर्चा हो रही है. कई सीटों पर इस बार नए चेहरे देखने को भी मिलेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जेडीयू के 500 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलकर फीडबैक भी लिया था. कई नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी भी की थी.

Nitish Kumar
जेडीयू नेताओं की बैठक में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

किसका कटेगा टिकट?: नीतीश कुमार अममून सीटिंग एमएलए का टिकट कम ही काटते हैं. 2020 में जेडीयू का काफी खराब प्रदर्शन रहा था. केवल 43 सीटों पर ही जीत मिली थी. हालांकि हारे हुए ज्यादातर उम्मीदवारों के टिकट कट सकते हैं.

इन सीटों पर तस्वीर साफ: हाल में ही परबत्ता के जेडीयू विधायक संजीव सिंह आरजेडी में शामिल हो चुके हैं. ऐसे में वहां नया चेहरा देखने को मिलेगा. 2020 में मांझी सीट से गौतम सिंह का टिकट काट दिया गया था लेकिन इस बार उनको लड़ाने की चर्चा हो रही है. चकाई से पिछली बार जेडीयू के टिकट पर संजय प्रसाद चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार निर्दलीय विधायक और मंत्री सुमित सिंह को टिकट मिलना तय है. डुमरांव में अंजूम आरा पिछली बार चुनाव लड़ी थीं लेकिन इस बार वहां से नया चेहरा देखने को मिल सकता है.

Nitish Kumar
जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कब होगा चुनाव: 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा. 6 नवंबर को पहले फेज में 121 और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी.

ये भी पढ़ें:

NDA में सीटों के बंटवारे पर बन गई बात! किनको कितनी सीटें?

बिहार में NDA और महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी, कहां फंसा है पेंच?

बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान, 2 फेज में मतदान, इस दिन आएगा परिणाम

For All Latest Updates

TAGGED:

जेडीयू की बैठकSEAT SHARING IN BIHAR NDAबिहार एनडीए में सीट बंटवाराBIHAR ELECTION 2025NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.