JDU के 6 विधायकों का पत्ता कटना तय, 18 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार

Published : October 9, 2025 at 6:55 PM IST

पटना : बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही पेंज फंसा हो, लेकिन नीतीश कुमार 110 सीटों की तैयारी कर रहे हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पहले चरण के कई उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लगा दी है. नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला है और नालंदा जिले के सभी सीटों पर नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है. श्रवण कुमार का टिकट कंफर्म : समस्तीपुर जिले के साथ शाहाबाद इलाके की सीटों पर भी नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है. नालंदा से श्रवण कुमार का लड़ना तय है. श्रवण कुमार के नजदीकियों के अनुसार नॉमिनेशन की तैयारी शुरू हो गई है. 12 अक्टूबर के बाद कभी भी नॉमिनेशन किया जा सकता है. हरि नारायण सिंह के बेटे को टिकट! : हरनौत से हरिनारायण सिंह नौ बार विधायक रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पिछली बार ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे. अपने बेटा को उतरना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं हुये. पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार हरि नारायण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे. ऐसे में तय माना जा रहा है उनके बेटे को टिकट मिल सकता है. बिजेंद्र यादव 9वीं बार नॉमिनेशन करेंगे : सुपौल से पार्टी के वरिष्ठ नेता और लगातार आठ बार विधायक रहे बिजेंद्र यादव 9वीं बार नॉमिनेशन करेंगे. उनके नाम पर भी कोई शक सुबा नहीं है. उनका चुनाव लड़ना तय है. धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह लगातार विधायक रही हैं. इस बार भी चुनाव लड़ेंगी, उनके नाम पर मुहर लग चुका है. विजय चौधरी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार, जयंत राज के नाम पर मुहर : समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा से फिर से चुनाव लड़ेंगे. उनके नाम पर भी मुहर लग गई है. विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में से हैं. समस्तीपुर के ही कल्याणपुर से महेश्वर हजारी का भी चुनाव लड़ना तय है. मंत्री रत्नेश सदा के नाम पर भी नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है. इनका भी चुनाव लड़ना तय है. वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज के नाम पर भी फैसला हो चुका है. मंत्री मदन सहनी दरभंगा जिले से चुनाव लड़ते हैं इस बार भी उनका चुनाव लड़ना तय है. उनके नाम पर भी सहमति लग चुकी है. इसके अलावा चकाई से मंत्री सुमित सिंह 2020 में निर्दलीय चुनाव जीते थे. इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे उनके नाम पर भी मुहर लग चुकी है. इसके अलावा बरबीघा से सुदर्शन को लेकर भी विवाद रहा है लेकिन उनका चुनाव लड़ना भी तय है मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है. मोकामा से अनंत सिंह का भी चुनाव लड़ना तय है. 2020 में राजद के टिकट पर अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से चुनाव लड़ी थी, बाद में उन्होंने जदयू का समर्थन कर दिया. इसी तरह शिवहर से चेतन आनंद का भी चुनाव लड़ना तय है. चेतन आनंद 2020 में राजद के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीते थे लेकिन बागी हो गए और जदयू का समर्थन कर दिया. संतोष निराला का मुख्यमंत्री ने हाथ उठाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा महनार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. आइये आपको बताते हैं किस-किस को पार्टी उतारेगी मैदान में:- उम्मीदवारों के नाम विधानसभा सीट बिजेंद्र यादव सुपौल विजय कुमार चौधरी सराय रंजन नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर श्रवण कुमार नालंदा लेसी सिंह धमदाहा उमेश कुशवाहा महनार सुमित सिंह चकाई जयंत राज अमरपुर मदन सहनी बहादुरपुर सुनील कुमार भोरे (सुरक्षित) रत्नेश सदा सोनबरसा (सुरक्षित) महेश्वर हजारी कल्याणपुर (सुरक्षित) जमा खान चैनपुर चेतन आनंद शिवहर सुदर्शन कुमार बरबीघा सुधांशु शेखर हरलाखी अनंत कुमार सिंह मोकामा संतोष निराला राजपुर (सुरक्षित)