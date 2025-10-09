JDU के 6 विधायकों का पत्ता कटना तय, 18 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार
एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी जारी है. वहीं दूसरी तरफ जेडीयू उम्मीदवारों के नाम पर अंदरखाने मुहर लगा चुकी है.
Published : October 9, 2025 at 6:55 PM IST
पटना : बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही पेंज फंसा हो, लेकिन नीतीश कुमार 110 सीटों की तैयारी कर रहे हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पहले चरण के कई उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लगा दी है. नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला है और नालंदा जिले के सभी सीटों पर नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है.
श्रवण कुमार का टिकट कंफर्म : समस्तीपुर जिले के साथ शाहाबाद इलाके की सीटों पर भी नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है. नालंदा से श्रवण कुमार का लड़ना तय है. श्रवण कुमार के नजदीकियों के अनुसार नॉमिनेशन की तैयारी शुरू हो गई है. 12 अक्टूबर के बाद कभी भी नॉमिनेशन किया जा सकता है.
हरि नारायण सिंह के बेटे को टिकट! : हरनौत से हरिनारायण सिंह नौ बार विधायक रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पिछली बार ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे. अपने बेटा को उतरना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं हुये. पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार हरि नारायण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे. ऐसे में तय माना जा रहा है उनके बेटे को टिकट मिल सकता है.
बिजेंद्र यादव 9वीं बार नॉमिनेशन करेंगे : सुपौल से पार्टी के वरिष्ठ नेता और लगातार आठ बार विधायक रहे बिजेंद्र यादव 9वीं बार नॉमिनेशन करेंगे. उनके नाम पर भी कोई शक सुबा नहीं है. उनका चुनाव लड़ना तय है. धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह लगातार विधायक रही हैं. इस बार भी चुनाव लड़ेंगी, उनके नाम पर मुहर लग चुका है.
विजय चौधरी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार, जयंत राज के नाम पर मुहर : समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा से फिर से चुनाव लड़ेंगे. उनके नाम पर भी मुहर लग गई है. विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में से हैं. समस्तीपुर के ही कल्याणपुर से महेश्वर हजारी का भी चुनाव लड़ना तय है. मंत्री रत्नेश सदा के नाम पर भी नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है. इनका भी चुनाव लड़ना तय है. वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज के नाम पर भी फैसला हो चुका है.
मंत्री मदन सहनी दरभंगा जिले से चुनाव लड़ते हैं इस बार भी उनका चुनाव लड़ना तय है. उनके नाम पर भी सहमति लग चुकी है. इसके अलावा चकाई से मंत्री सुमित सिंह 2020 में निर्दलीय चुनाव जीते थे. इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे उनके नाम पर भी मुहर लग चुकी है. इसके अलावा बरबीघा से सुदर्शन को लेकर भी विवाद रहा है लेकिन उनका चुनाव लड़ना भी तय है मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है.
मोकामा से अनंत सिंह का भी चुनाव लड़ना तय है. 2020 में राजद के टिकट पर अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से चुनाव लड़ी थी, बाद में उन्होंने जदयू का समर्थन कर दिया. इसी तरह शिवहर से चेतन आनंद का भी चुनाव लड़ना तय है. चेतन आनंद 2020 में राजद के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीते थे लेकिन बागी हो गए और जदयू का समर्थन कर दिया. संतोष निराला का मुख्यमंत्री ने हाथ उठाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा महनार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. आइये आपको बताते हैं किस-किस को पार्टी उतारेगी मैदान में:-
|उम्मीदवारों के नाम
|विधानसभा सीट
|बिजेंद्र यादव
|सुपौल
|विजय कुमार चौधरी
|सराय रंजन
|नरेंद्र नारायण यादव
|आलमनगर
|श्रवण कुमार
|नालंदा
|लेसी सिंह
|धमदाहा
|उमेश कुशवाहा
|महनार
|सुमित सिंह
|चकाई
|जयंत राज
|अमरपुर
|मदन सहनी
|बहादुरपुर
|सुनील कुमार
|भोरे (सुरक्षित)
|रत्नेश सदा
|सोनबरसा (सुरक्षित)
|महेश्वर हजारी
|कल्याणपुर (सुरक्षित)
|जमा खान
|चैनपुर
|चेतन आनंद
|शिवहर
|सुदर्शन कुमार
|बरबीघा
|सुधांशु शेखर
|हरलाखी
|अनंत कुमार सिंह
|मोकामा
|संतोष निराला
|राजपुर (सुरक्षित)
ये तो वो नाम रहे जिन्हें टिकट मिलना लगभग तय है. पर कई ऐसे भी नाम भी हैं जिनका पत्ता कट गया है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन नामों पर गहन चर्चा के बाद लिस्ट से हटा दिया गया. परबत्ता से डॉ संजीव का टिकट कटना तय था इसलिए डॉक्टर संजीव ने जदयू छोड़ आरजेडी ज्वाइन कर लिया है, तो यहां भी नया चेहरा देखने को मिलेगा. आइये आपको बताते हैं किसका-किसका पत्ता काटा गया है.
|विधानसभा सीट
|जिनका कटेगा पत्ता
|गोपालपुर
|गोपाल मंडल
|कुशेश्वरस्थान (सुरक्षित)
|अमन हजारी
|हरिनारायण सिंह
|हरनौत
|सकरा (सुरक्षित)
|अशोक चौधरी
|सुरसंड
|दिलीप राय
राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है की चुनाव में 60% नए चेहरे हर बार देखने को मिल रहे हैं, 40% ही रिपीट होते हैं. जदयू 2020 में 43 सीट ही जीत पायी थी जबकि चुनाव 115 सीटों पर लड़ी था. इस बार सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकंबेंसी नहीं है, जो भी कुछ नाराजगी थी नीतीश कुमार ने 2 महीने में कई फैसले लेकर उसको भी दूर कर दिया है. महिलाओं के लिए जो फैसला लिया है. एक करोड़ 21 लाख महिलाओं को ₹10000 की राशि भेज चुके हैं. इसलिए सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है.
अरुण पांडे आगे कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार मंत्रियों का टिकट काटेंगे ऐसा नहीं लगता है, अधिकांश मंत्रियों को चुनाव लड़ायेंगे. कई विधायकों का टिकट जरूर कटेगा. 36 उम्मीदवार ऐसे थे जो 3000 से कम वोटों से हारे थे. 50 उम्मीदवार ऐसे थे जो 5000 से कम वोटो से हारे थे. हिलसा से 12 वोट से जदयू के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे.
''इस बार सभी दलों से 50 से अधिक विधायकों के टिकट कटेंगे यह तय है. नीतीश कुमार भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं. अभी तो सीट शेयरिंग पर भी फैसला नहीं हुआ है तो उम्मीदवार की घोषणा कैसे होगी, लेकिन कल से नामांकन शुरू है तो तैयारी सब अपना कर रहे हैं. चिराग पासवान की ओर से सीटिंग सीट की दावेदारी के कारण भी कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है. ऐसे जदयू और बीजेपी के बीच कम ही सीटों की अदला बदली होगी.''- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ
दूसरे दल से आये और पूर्व IAS को भी मिलेगा मौका : कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक राम बेटे के साथ पिछले दिनों जदयू में शामिल हुए थे. अशोक राम के बेटे कुशेश्वरस्थान से चुनाव लड़ सकते हैं. इसी तरह नीतीश कुमार के नजदीकी अधिकारी रहे मनीष कुमार वर्मा नालंदा जिले से किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने 100 सीटों पर जातीय और सामाजिक समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार का चयन कर लिया है. कई चौंकाने वाले चेहरे भी दिख सकते हैं. वैसे एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद एनडीए एकजुटता के साथ ही जेडीयू उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा. ऐसे जदयू के अधिकांश सिटिंग विधायक अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं लेकिन कई विधायकों को अभी तक नेतृत्व की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है. जिसके कारण उनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है.
