जेडीए करेगा चूहों पर सर्जिकल स्ट्राइक, 2 दिन बंद रहेंगे अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग - JDA Will Do Surgical Strike On Rats

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 4 hours ago | Updated : 2 hours ago

जेडीए करेगा चूहों पर सर्जिकल स्ट्राइक ( फाइल फोटो )

जयपुर. 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जयपुर आने वाले टूरिस्ट अल्बर्ट हॉल में रखी पुरानी ममी देखने से वंचित रहेंगे. दो दिन अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग बंद रहेगा. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के तहत जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर कार्यक्रम प्रस्तावित है, ऐसे में यहां चूहे आयोजन में खलल ना डालें, इसलिए उन्हें यहां से दूर करने की तैयारी की जा रही है. जेडीए प्रशासन यहां दो दिन कीटनाशक डालकर चूहों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा. रामनिवास बाग में स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने पक्षियों को दाना डालने, बाग परिसर में स्थित मंदिर और मजार के आसपास श्रद्धालुओं की ओर से भिखारियों को भोजन कराने, बाग में लगने वाले ठेले खोमचों से खाद्य सामग्री बेचने के कारण यहां बहुत बड़ी संख्या में चूहे पनप गए हैं. चूहों की बढ़ती संख्या से रामनिवास बाग स्थित इमारतों और पेड़-पौधों को भारी नुकसान होने के साथ ही संक्रमण और महामारी फैलने की संभावना भी है. ऐसे में चूहों की रोकथाम के लिए पार्क में कीटनाशकों का उपयोग किया जाएगा. जेडीए सचिव निशांत जैन ने बताया कि कीटनाशकों की दुर्गन्ध से आमजन को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को रामनिवास बाग बंद रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि यहां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के तहत कार्यक्रम होना प्रस्तावित है. ऐसे में रिव्यू मीटिंग में जब सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा हुई तो उसके बाद चूहों के बिलों को खत्म करने का फैसला लिया गया. पढ़ें: अनुभव से बढ़ेगा निवेश ! सीएम भजनलाल ने ‘राइजिंग राजस्थान’ के लिए सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों से लिए सुझाव चूंकि रामनिवास बाग बंद रहेगा ऐसे में अल्बर्ट हॉल को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग निदेशक पंकज धरेन्द्र ने बताया कि विभाग को जेडीए की ओर से पत्र लिख सूचित किया गया है कि चूहे नियंत्रण के लिए रामनिवास बाग को 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बंद रखा जाएगा. चूंकि रामनिवास उद्यान पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, इसलिए पर्यटक अल्बर्ट हॉल भी नहीं जा सकेंगे. ऐसे में दो दिन के लिए अल्बर्ट हॉल को भी बंद रखा जाएगा.

