ETV Bharat / state

रांची में उपभोक्ता को बिजली विभाग ने दिया सदमा, बुजुर्ग को 27 करोड़, महिला को डेढ़ करोड़ का बिल! - JBVNL SENT WRONG BILL TO CONSUMER

जेबीवीएनएल ने एक व्यक्ति को 27 करोड़ और महिला को डेढ़ करोड़ रुपये का बिल भेजा है. इससे उभोक्ता सदमे में है.

JBVNL SENT WRONG BILL TO CONSUMER
पीड़ित का पुत्र (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025 at 8:25 PM IST

4 Min Read

रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा भेजे गए बिजली बिल इन दिनों उपभोक्ताओं के लिए सदमे का सबब बन रहे हैं. रांची के धुर्वा में रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग एसडीपी सिन्हा और एक अकेली महिला विनिता सिंह को क्रमशः 27 करोड़ और डेढ़ करोड़ रुपये के बिजली बिल थमाए गए हैं. यह राशि देखकर जहां बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई, वहीं विनिता सिंह हैरान हैं. विभाग की ओर से शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है.

90 वर्षीय बुजुर्ग का 27 करोड़ का बिल

धुर्वा में दो कमरों के सरकारी फ्लैट में रहने वाले 90 वर्षीय एस डीपी सिन्हा को जेबीवीएनएल ने तीन महीने का 27.5 करोड़ रुपये का बिजली बिल भेजा है. इस असंभव राशि ने उनके परिवार को हतप्रभ कर दिया है. सिन्हा के पुत्र राकेश सिन्हा ने बताया, “हमने बिल को लेकर जेबीवीएनएल के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन हमें केवल आश्वासन मिला, कोई समाधान नहीं.” इस बिल के बाद बुजुर्ग सिन्हा की तबीयत खराब हो गई और परिवार तनाव में हैं.

पीड़ित और बिजली विभाग के इंजीनियर का बयान (ईटीवी भारत)

अकेली महिला को डेढ़ करोड़ का बिजली बिल

इसी तरह, धुर्वा में दो कमरों के फ्लैट में रहने वाली विनिता सिंह को भी तीन महीने का डेढ़ करोड़ रुपये का बिजली बिल मिला. विनिता, जो महीने में केवल 10 दिन अपने घर में रहती हैं, ने बताया कि उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है. जब बिल नहीं आया तो वह जानकारी लेने धुर्वा के पुरानी विधानसभा के पास स्थित जेबीवीएनएल कार्यालय गईं. वहां उन्हें डेढ़ करोड़ के बिल की जानकारी मिली. विनिता ने हैरानी जताते हुए कहा, “तीन महीने में डेढ़ करोड़ का बिजली बिल कैसे हो सकता है? हमने शिकायत की है, और विभाग ने 15 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया है.”

तकनीकी खामी या मानवीय गलती?

जेबीवीएनएल ने इन असामान्य बिलों को तकनीकी खामी और मानवीय गलती का परिणाम बताया है. रांची के अधीक्षण अभियंता डी. एन. साहू ने कहा, “कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा डेटा एंट्री में गलती और स्मार्ट मीटर की नई व्यवस्था के कारण ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं. पुराने मीटर हटाने और नए मीटर की पंचिंग में त्रुटियों के कारण बिल गलत हो रहे हैं.” उन्होंने आश्वासन दिया कि दोनों उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्द ठीक कर लिया जाएगा. साहू ने उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि बिल में कोई गलती हो तो वे तुरंत आवेदन करें.

JBVNL sent wrong bill to consumer
मीटर की तस्वीर दिखाता शख्स (ईटीवी भारत)

स्मार्ट मीटर और बढ़ती शिकायतें

जेबीवीएनएल द्वारा हाल ही में रांची में लगाए गए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं. कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि स्मार्ट मीटर के बाद उनके बिल असामान्य रूप से बढ़ गए हैं. धुर्वा जैसे क्षेत्रों में, जहां स्मार्ट मीटर की शुरुआत हाल ही में हुई है, गलत बिलिंग की शिकायतें आम हो गई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट मीटर की तकनीक और डेटा प्रोसेसिंग में प्रशिक्षण की कमी इस समस्या का प्रमुख कारण है.

सरकार की मुफ्त बिजली, विभाग की लापरवाही

एक ओर जहां झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा कर रही है, वहीं जेबीवीएनएल की लापरवाही उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है. करोड़ों रुपये के बिजली बिल न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से दबाव में डाल रहे हैं, बल्कि बुजुर्गों और एकल परिवारों पर मानसिक बोझ भी डाल रहे हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग को ऐसी गलतियों को रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सुधार करने चाहिए.

उपभोक्ताओं की मांग: पारदर्शिता और त्वरित समाधान

राकेश सिन्हा और विनिता सिंह जैसे उपभोक्ता जेबीवीएनएल से पारदर्शी और त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं. राकेश ने कहा, “हम चाहते हैं कि विभाग ऐसी गलतियों को तुरंत सुधारे और भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो.” विनिता ने भी जोर दिया कि स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए.

जेबीवीएनएल की जिम्मेदारी

जेबीवीएनएल के सामने अब उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने की चुनौती है. अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने भरोसा दिलाया है कि गलत बिलों को सुधारने के लिए विशेष टीमें काम कर रही हैं. उन्होंने कहा, “हम तकनीकी खामियों को दूर करने और डेटा एंट्री की प्रक्रिया को और सटीक करने के लिए कदम उठा रहे हैं.”

ये भी पढ़ें:

घरेलू उपभोक्ताओं के 3620.09 करोड़ का बिजली बिल माफ, लोगों के खिले चेहरे

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का राजस्व संग्रहण पर जोर, बकाया बिजली बिल वसूली की कवायद शुरू!

रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा भेजे गए बिजली बिल इन दिनों उपभोक्ताओं के लिए सदमे का सबब बन रहे हैं. रांची के धुर्वा में रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग एसडीपी सिन्हा और एक अकेली महिला विनिता सिंह को क्रमशः 27 करोड़ और डेढ़ करोड़ रुपये के बिजली बिल थमाए गए हैं. यह राशि देखकर जहां बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई, वहीं विनिता सिंह हैरान हैं. विभाग की ओर से शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है.

90 वर्षीय बुजुर्ग का 27 करोड़ का बिल

धुर्वा में दो कमरों के सरकारी फ्लैट में रहने वाले 90 वर्षीय एस डीपी सिन्हा को जेबीवीएनएल ने तीन महीने का 27.5 करोड़ रुपये का बिजली बिल भेजा है. इस असंभव राशि ने उनके परिवार को हतप्रभ कर दिया है. सिन्हा के पुत्र राकेश सिन्हा ने बताया, “हमने बिल को लेकर जेबीवीएनएल के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन हमें केवल आश्वासन मिला, कोई समाधान नहीं.” इस बिल के बाद बुजुर्ग सिन्हा की तबीयत खराब हो गई और परिवार तनाव में हैं.

पीड़ित और बिजली विभाग के इंजीनियर का बयान (ईटीवी भारत)

अकेली महिला को डेढ़ करोड़ का बिजली बिल

इसी तरह, धुर्वा में दो कमरों के फ्लैट में रहने वाली विनिता सिंह को भी तीन महीने का डेढ़ करोड़ रुपये का बिजली बिल मिला. विनिता, जो महीने में केवल 10 दिन अपने घर में रहती हैं, ने बताया कि उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है. जब बिल नहीं आया तो वह जानकारी लेने धुर्वा के पुरानी विधानसभा के पास स्थित जेबीवीएनएल कार्यालय गईं. वहां उन्हें डेढ़ करोड़ के बिल की जानकारी मिली. विनिता ने हैरानी जताते हुए कहा, “तीन महीने में डेढ़ करोड़ का बिजली बिल कैसे हो सकता है? हमने शिकायत की है, और विभाग ने 15 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया है.”

तकनीकी खामी या मानवीय गलती?

जेबीवीएनएल ने इन असामान्य बिलों को तकनीकी खामी और मानवीय गलती का परिणाम बताया है. रांची के अधीक्षण अभियंता डी. एन. साहू ने कहा, “कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा डेटा एंट्री में गलती और स्मार्ट मीटर की नई व्यवस्था के कारण ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं. पुराने मीटर हटाने और नए मीटर की पंचिंग में त्रुटियों के कारण बिल गलत हो रहे हैं.” उन्होंने आश्वासन दिया कि दोनों उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्द ठीक कर लिया जाएगा. साहू ने उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि बिल में कोई गलती हो तो वे तुरंत आवेदन करें.

JBVNL sent wrong bill to consumer
मीटर की तस्वीर दिखाता शख्स (ईटीवी भारत)

स्मार्ट मीटर और बढ़ती शिकायतें

जेबीवीएनएल द्वारा हाल ही में रांची में लगाए गए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं. कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि स्मार्ट मीटर के बाद उनके बिल असामान्य रूप से बढ़ गए हैं. धुर्वा जैसे क्षेत्रों में, जहां स्मार्ट मीटर की शुरुआत हाल ही में हुई है, गलत बिलिंग की शिकायतें आम हो गई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट मीटर की तकनीक और डेटा प्रोसेसिंग में प्रशिक्षण की कमी इस समस्या का प्रमुख कारण है.

सरकार की मुफ्त बिजली, विभाग की लापरवाही

एक ओर जहां झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा कर रही है, वहीं जेबीवीएनएल की लापरवाही उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है. करोड़ों रुपये के बिजली बिल न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से दबाव में डाल रहे हैं, बल्कि बुजुर्गों और एकल परिवारों पर मानसिक बोझ भी डाल रहे हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग को ऐसी गलतियों को रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सुधार करने चाहिए.

उपभोक्ताओं की मांग: पारदर्शिता और त्वरित समाधान

राकेश सिन्हा और विनिता सिंह जैसे उपभोक्ता जेबीवीएनएल से पारदर्शी और त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं. राकेश ने कहा, “हम चाहते हैं कि विभाग ऐसी गलतियों को तुरंत सुधारे और भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो.” विनिता ने भी जोर दिया कि स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए.

जेबीवीएनएल की जिम्मेदारी

जेबीवीएनएल के सामने अब उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने की चुनौती है. अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने भरोसा दिलाया है कि गलत बिलों को सुधारने के लिए विशेष टीमें काम कर रही हैं. उन्होंने कहा, “हम तकनीकी खामियों को दूर करने और डेटा एंट्री की प्रक्रिया को और सटीक करने के लिए कदम उठा रहे हैं.”

ये भी पढ़ें:

घरेलू उपभोक्ताओं के 3620.09 करोड़ का बिजली बिल माफ, लोगों के खिले चेहरे

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का राजस्व संग्रहण पर जोर, बकाया बिजली बिल वसूली की कवायद शुरू!

For All Latest Updates

TAGGED:

जेबीवीएनएल रांचीझारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेडबुजुर्ग को 27 करोड़ का बिजली बिलरांची में गलत बिजली बिलJBVNL SENT WRONG BILL TO CONSUMER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.