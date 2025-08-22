ETV Bharat / state

कलयुगी बेटे की हैवानियत! पहले मां पर बरसाए मुक्के, फिर रस्सी से गला घोंट छीन ली सांसे - SIRMAUR WOMAN MURDER CASE

हिमाचल में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर जयमंती मर्डर केस की खोली परतें, कलयुगी बेटे ने ली मां की जान.

Jaymanti Murder Case Update
नाहन जयमंती मर्डर केस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 22, 2025

Updated : August 22, 2025

सिरमौर: जिला सिरमौर के पुलिस थाना पच्छाद के एसएचओ जय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जब क्राइम सीन रिक्रिएट कर जयमंती मर्डर केस की परत-दर-परत खोली, तो सामने आया कि किस कदर कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर उसे हमेशा-हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया. बता दें कि पुलिस आरोपी बेटे पुष्प कुमार (उम्र 31 साल) को हत्या की इस सनसनीखेज वारदात के मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने के लिए मौके पर ले गई थी. पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बताया कि उसने किस तरह से अपनी मां की हत्या की और फिर वारदात के बाद जुर्म छिपाने के मकसद से उसने क्या-क्या किया.

रस्सी से गला घोंटकर की हत्या

पच्छाद पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में सामने आया कि पहले आरोपी ने अपनी 51 वर्षीय मां जयमंती के साथ बेरहमी से मारपीट की. उसके मुंह पर मुक्के बरसाए. इससे वह लहूलुहान हो गई. फिर इस कपूत बेटे ने रस्सी से अपनी मां का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी अपनी मां के शव को घर से कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में ले गया और कस्सी से जमीन खोदकर शव को दफना दिया. पुलिस ने इस कस्सी को भी बरामद कर लिया है.

जायदाद के लालच में मां की हत्या

आरोपी ने पुलिस को बताया कि शव को जमीन में दबाने के बाद वो वापस घर लौटा. अपने शरीर पर पहने कपड़ों को आरोपी ने पानी से धोया. आरोपी के इन कपड़ों को भी पुलिस ने घर से ही बरामद कर लिया है. इसके अलावा आरोपी ने मारपीट के दौरान घर के फर्श पर बिखरे खून को कपड़े (पोचे) से साफ किया. यह पोचा भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल घर पर छिपाई रस्सी को भी बरामद किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने जमीन जायदाद के लालच में ही अपनी मां को मौत के घाट उतारा है.

"अभी तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पहले अपनी मां के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल रस्सी और कस्सी को रिकवर कर लिया गया है. एफएसएल की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है. मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है." - एनएस नेगी, एसपी सिरमौर

11 अगस्त को घर आई मां, 16 अगस्त को हत्या

वहीं, हत्या के इस मामले में एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल आरोपी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है. रिमांड की अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को उसे पुनः अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने जनवरी माह में भी अपने माता-पिता के साथ मारपीट की थी. जून माह में पति के देहांत के बाद आरोपी की मां जयमंती अपने बेटे से नाराज और डर के चलते अपने मायके चली गई, लेकिन मां की ममता हाल ही में 11 अगस्त को वापस उसे चड़ेच गांव अपने घर खींच लाई. घर लौटने के 5 दिन के बाद ही इस कलयुगी बेटे ने 16 अगस्त को अपनी मां जयमंती को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया.

बहन के आरोपों के बाद हुआ पर्दाफाश

बता दें कि वारदात के बाद जब गत सोमवार को यह कलयुगी बेटा अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाना पहुंचा, तो मृतक महिला की बेटी और आरोपी की बहन धनवंती देवी भी थाने पहुंची और उसने अपने सगे भाई पर मां की हत्या की आशंका जताई. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, तो इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हुआ. आरोपी सराहां में मोची की दुकान चला रहा था.

