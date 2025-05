ETV Bharat / state

जयंत चौधरी ने शहीद के परिवार का किया सम्मान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हाथरस : प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया. हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन पर आयोजित लोकार्पण समारोह में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे. जयंत चौधरी ने कहा कि जैसे-जैसे रेल सही पटरी व रास्ते पर चल रही है, हम भी महसूस कर रहे हैं कि एनडीए में आकर लोकदल भी सही पटरी पर तेजी से चल रहा है. जयंत ने कहा कि एनडीए में आकर जनता दल सही पटरी पर चल रहा है. (Video Credit; ETV Bharat) रेलवे में हुआ सुधार : जयंत चौधरी ने कहा कि देश को 103 रेलवे स्टेशन समर्पित किए जा रहे हैं. हाथरस में यह लोकार्पण मेरे नहीं आप सबके हाथों से हो रहा है. पिछले सालों में रेलवे में अच्छा सुधार हुआ है. स्टेशन के रख रखाव व साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान हम सबको रखना होगा. उन्होंने कहा कि रेल सेवा का प्रभाव हर वर्ग, हर समुदाय और हर क्षेत्र पर पड़ता है. सरकार रेल सुविधाओं में लगातार निवेश कर रही है, ताकि हर नागरिक को इसका लाभ मिल सके. जयंत चौधरी ने कहा- रेलवे में अच्छा सुधार हुआ है. (Photo Credit; ETV Bharat) आसानी से टिकट मिल सके, इसपर हो रहा काम : इज्जतनगर मंडल की डीआरएम वीणा सिन्हा ने बताया कि टॉयलेट, वेटिंग हॉल सब कुछ नवनिर्मित किया गया है. पार्किंग की व्यवस्था हुई है. टिकट सुलभता से उपलब्ध हो सके इस पर भी काम किया गया है. यात्रियों ने भी स्टेशन के नवनिर्मित रूप की सराहना की है. यात्री पूजा यादव ने कहा कि स्टेशन पर काफी विकास कार्य हुआ है. हम देख सकते हैं टॉयलेट के साथ-साथ बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं. साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है. सिटी स्टेशन के नवनिर्माण के बाद लोगों को उम्मीद है हाथरस रेलवे स्टेशन से कुछ और रूटों पर भी ट्रेन की सुविधा मिलेगी. इस दौरान जिले के पांच शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया. यह भी पढ़ें: बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में ब्रजवासी, बोले- बर्बाद हो जाएंगी कुंज गलियां, सरकार की नजर मंदिर के धन पर

