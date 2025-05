ETV Bharat / state

घूसखोर सर्किल इंस्पेक्टर 3 लाख रुपये के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार, 20 लाख में तय हुई थी डील - CI ARRESTED IN MADHUBANI

मधुबनी में जयनगर अंचल निरीक्षक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

Published : May 25, 2025 at 1:35 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 1:41 PM IST

मधुबनी: बिहार के मधुबनी में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विजिलेंस की टीम ने तीन लाख रुपये घूस लेते हुए जयनगर अंचल के सर्किल इंस्पेक्टर (सीआई) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उसने दाखिल-खारिज के काम के लिए 20 लाख रुपये की डिमांड की है. इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है. 3 लाख रुपये के साथ सीआई गिरफ्तार: निगरानी विभाग की टीम ने शनिवार को जमीन के दाखिल-खारिज से जुड़े एक मामले में एक्शन लेते हुए जयनगर अंचल के सीआई अजय मंडल को उसके निजी आवास से गिरफ्तार किया है. विजिलेंस डीएसपी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि उसने दाखिल-खारिज के काम के लिए 20 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 3 लाख रुपये की पहली किस्त लेते हुए उसे उसके आवास से रंगे हाथों अरेस्ट किया गया है. तीन लाख रुपये रिश्वत के साथ सीआई गिरफ्तार (ETV Bharat)

