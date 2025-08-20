रांची: राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी कप प्रतियोगिता 2025 का समापन मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में संपन्न हुआ. तीन दिवसीय प्रतियोगिता 18 से 20 अगस्त तक चली, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों की चयनित टीमें शामिल हुईं. यह प्रतियोगिता झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तत्वावधान में आयोजित की गई.

रांची में हॉकी प्रतियोगिता का समापन (Etv Bharat)

अंडर-15 बालक वर्ग

राजकीय उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय खूंटी ने राजकीय उच्च विद्यालय, सिमडेगा को 1-0 से हराकर खिताब जीता.

मैन ऑफ द मैच– सुकुमार भेंगरा (खूंटी)

बेस्ट गोलकीपर – अजय हेरेंज (खूंटी)

बेस्ट डिफेंडर – अनजु तिग्गा (सिमडेगा)

बेस्ट स्कोरर – प्रवीण (खूंटी)

मैन ऑफ द सीरीज – जयसवाल कंडुलना (खूंटी)

अंडर-17 बालक वर्ग

फाइनल में राजकीय उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, मुरहू, खूंटी ने आर.एन.+2 उच्च विद्यालय, पदमा, हजारीबाग को हराया.

मैन ऑफ द मैच – हिमांशु कंडुलना (खूंटी)

बेस्ट गोलकीपर – परदेशी मंडल (खूंटी)

बेस्ट डिफेंडर – अनमोल कोंगारी (हजारीबाग)

बेस्ट स्कोरर – आशीष सोरे (खूंटी)

मैन ऑफ द सीरीज – गंगा टोपनो (हजारीबाग)

अंडर-17 बालिका वर्ग

जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका स्कूल, सिमडेगा ने जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय, बरियातू, रांची को 3-0 से हराकर खिताब जीता.

मैन ऑफ द मैच – अंकिता लकड़ा (रांची)

बेस्ट गोलकीपर – सोनाली तिर्की (सिमडेगा)

बेस्ट डिफेंडर – बरतीला कंडेक्का

बेस्ट स्कोरर – शिवानी कंडेक्का (रांची)

मैन ऑफ द सीरीज – लिजोनी हेरेंज (रांची)

खेलों में बच्चों को आगे बढ़ने पर फोकस

इस अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा ही झारखंड की असली ताकत है और सरकार का प्रयास है कि इन बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हर संभव मदद दी जाए. खेलों में भी बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिले, इसके लिए झारखंड सरकार लगातार काम कर रही है. वहीं समारोह के अंत में विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया.

हीरो एशिया कप टूर्नामेंट ट्रॉफी का अनावरण

इस मौके पर रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम से हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी गौरव यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया. झारखंड के पर्यटन एवं खेल मंत्री सुदिव्य सोनू ने विधिवत अनावरण कर यात्रा की शुरुआत की. रांची विधायक सीपी सिंह और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलेनाथ सिंह भी मौजूद रहे.

खिलाड़ियों, दर्शकों और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला. मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि इस बार एशिया कप की मेजबानी भले ही बिहार कर रहा है. लेकिन भविष्य में झारखंड भी बड़े स्तर पर आयोजन के लिए तैयार रहेगा. उन्होंने इसे राज्य की हॉकी संस्कृति और खेल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला कदम बताया. इस अवसर पर दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि भी दी गई.

समापन अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इसके अलावा विधायक सीपी सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, खेलकूद निदेशालय के निदेशक शेखर जमुआर, हॉकी महासचिव भोलानाथ सिंह और ओलंपियन मनोहर टोपनो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.



