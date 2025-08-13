रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में आयोजित राज्यस्तरीय जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रतियोगिता 17 से 19 अगस्त तक आयोजित होगी, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से 1152 खिलाड़ी भाग लेंगे.

बुधवार को राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन सोरेंग की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. जिसमें आयोजन से जुड़ी सभी समितियों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे. आयोजन सचिव ने भोजन, स्वास्थ्य और आवास की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य हॉकी के खेल को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को कौशल दिखाने का अवसर प्रदान करना और छात्रों के बीच खेल भावना को प्रोत्साहित करना है.

तीन वर्गों में होंगे मुकाबले

प्रतियोगिता में अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालिका और अंडर-17 बालक वर्ग में मैच खेले जाएंगे. प्रत्येक टीम में 16 खिलाड़ी, 1 कोच और 1 मैनेजर होंगे. इस तरह 1152 खिलाड़ियों के साथ 24 कोच और 24 टीम मैनेजर प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे.

टूर्नामेंट लीग-कम-नॉकआउट

टूर्नामेंट लीग-कम-नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा और जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी के नियमों के तहत संपन्न होगा. जिला स्तरीय मुकाबले 15 से 20 जुलाई के बीच आयोजित किए जा चुके हैं और वहीं से विजेता टीमें राज्य स्तर तक पहुंची हैं. राज्य स्तर पर विजेता बनने वाली टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले 21-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का अवसर मिलेगा.

राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का दबदबा

राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है. राज्य 10 बार चैंपियन बन चुका है. आखिरी बार 2023 में, मिजोरम में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, बरियातू की अंडर-17 बालिका टीम ने झारखंड को चैंपियन बनाया था. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का लक्ष्य है कि इस वर्ष अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी झारखंड एक बार फिर खिताब अपने नाम करे.

