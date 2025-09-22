जवाहरात मंडी : न दुकान, न शोरूम, यहां खड़े-खड़े ही होता है लाखों-करोड़ों का कारोबार
पढ़िए जवाहरात मंडी के बारे में, जहां न कोई दुकान है, न कोई शोरूम, फिर भी यहां पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों का कारोबार होता है.
Published : September 22, 2025 at 8:18 PM IST
जयपुर : राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने भव्य किले, महलों, स्थापत्य कला और शिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही अपने जवाहरात कारोबार के लिए भी खासा पहचान रखता है. कई देशों से लोग बेशकीमती रत्नों की खरीद फरोख्त करने जयपुर आते हैं. रत्न कारोबारी के अनुसार यहां लाखों-करोड़ों का कारोबार प्रतिदिन होता है.
जयपुर की चार दिवारी और बाहरी इलाकों में भी लाखों लोग इस जवाहरात के कारोबार से जुड़े हुए हैं. राजधानी के घाटगेट के पास स्थित नवाब के चौराहे पर सोमवार से शनिवार को शाम 5 से 7 तक प्रतिदिन 2 घंटे के लिए जवाहरात की मंडी सजती है. जयपुर और उसके आसपास के इलाकों से जवाहरातकर्मी अपना अपना माल लेकर जयपुर में बेचने और खरीदने आते हैं. नवाब का चौराहा बहुत ही भीड़भाड़ वाला इलाका है. करीब आधा किलोमीटर के क्षेत्र में यह मंडी सड़क के दोनों तरफ सजती है, जिससे यहां पर काफी चहल-पहल रहती है. इसी के चलते शाम 5 से 7 बजे तक यह इलाका व्यस्ततम मार्ग में से एक हो जाता है.
कोई दुकान और शोरूम नहीं : खास बात ये है कि नवाब के चौराहे पर लगने वाली जवाहरात मंडी में कोई दुकान और शोरूम नहीं है, यहां लोग खड़े-खड़े ही रत्नों की खरीद फरोख्त करते हैं. यहां 50 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का रत्न इस मंडी में मिल जाएगा. रत्न कारोबारी मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि सोमवार से शनिवार तक शाम 5 से 7 बजे तक यह जवाहरात मंडी लगती है. नवाब के चौराहे पर करीब 30 साल से लगती हुई आ रही है. इससे पहले यह मंडी जौहरी बाजार में लगती थी, लेकिन वहां पर ज्यादा भीड़भाड़ होने के चलते प्रशासन ने इस मंडी को वहां से हटा दिया. तब से ही यह मंडी घाटगेट के पास नवाब के चौराहे पर लगती हुई आ रही है.
कब से हो रहा है जवाहरात का काम : इतिहास के जानकारों का कहना है कि मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय ने जब जयपुर की स्थापना की थी तब उन्होंने अलग-अलग हुनरमंद कारीगरों को जयपुर में लाकर बसाया था. जवाहरात का काम करने वाले लोगों को भी दूसरे राज्यों से लाकर जयपुर में बसाया था, तब से ही जयपुर में जवाहरात का काम चला आ रहा है. पहले यह काम केवल जयपुर की चार दिवारी तक सीमित था, लेकिन अब जयपुर के बाहरी इलाकों में भी यह काम चल रहा है. यहां से विश्व के कई देशों में बहुमूल्य रत्न निर्यात किए जाते हैं.
कारोबार पर मंदी की मार : रत्न कारोबारी मोहम्मद आसिफ का कहना है कि वैसे तो इस मंडी में सभी तरह के रत्न मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल कारोबार मंदा चल रहा है. मंदी की मार इस कारोबार पर भी पड़ी है, इसलिए नगीने तराशने वाले कारीगरों भी उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है. मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि जवाहरात का कारोबार इसलिए भी मंदा चल रहा है, क्योंकि अभी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं. अगले महीने से यह मार्केट उठने लगेगा, जो मौजूदा हालात है दुनिया भर के हैं, उसके चलते भी इस कारोबार पर असर हुआ है.
सभी तरह के रत्न मिलते हैं : कारोबारी मोहसिन का कहना है कि इस मंडी में पन्ना, नीलम, रूबी, पुखराज गोमेद, अकीक, तंजोनाइट, मूंगा, लेपिस जैसे बेशकीमती कीमती रत्न भी मिलते हैं. इसके अलावा अन्य रत्न भी मिल जाते हैं. उन्होंने कहा कि क्वालिटी के हिसाब से दाम तय होते हैं. अगर क्वालिटी अच्छी है तो अच्छा दाम मिलता है और क्वालिटी ठीक नहीं है तो दाम ठीक नहीं मिलते हैं.
विश्वास पर टिका है कारोबार : रत्नों की खरीद फरोख्त करने वाले कारीगरों का कहना है कि यह काम केवल विश्वास पर टिका हुआ है, क्योंकि खड़े-खड़े ही माल को अपनी नजरों की कसौटी पर परखा जाता है और उसके बाद तुरंत उसके दाम तय करके मोलभाव किया जाता है. कोई पर्ची नहीं, कोई स्लिप नहीं है, केवल विश्वास के आधार पर ही खरीद फरोख्त होती है.