ससुर की डांट से नाराज बहू ने तीन बच्चों के साथ उठाया खौफनाक कदम : एक की मौत, दो बच्चों और महिला की हालत गंभीर - SUICIDE ATTEMPED IN JAUNPUR

जौनपुर शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद गांव की घटना. महिला के भाई ने ससुरालीजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

महिला ने बच्चों के साथ की जान देने की कोशिश.
महिला ने बच्चों के साथ की जान देने की कोशिश.
Published : August 19, 2025 at 8:56 AM IST

जौनपुर : शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद गांव में सोमवार को एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. बताते हैं कि पारिवारिक कलह के दौरान ससुर की किसी बात से नाराज बहू ने अपने तीन मासूम बच्चों के साथ प्राणघाती कदम उठा लिया. इसमें छह साल के मासूम की जान चली गई और महिला व उसके दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है.


बताया गया कि सबरहद गांव निवासी व कोतवाली के चौकीदार रामचंद्र की बहू सविता (32) पत्नी दीपचंद ने पारिवारिक कलह से नाराज होकर सोमवार दोपहर अपने तीन बच्चों सत्या (8), शिवम (6) और छह महीने के दुधमुंहे शिवाय के साथ जान देने की कोशिश की. हालत बिगड़ने पर परिजन आननफानन चारों को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम ले गए. जहां उपचार के दौरान शिवम की मौत हो गई. सविता और अन्य दोनों की बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना की खबर लगते ही सविता के मायके के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. अस्पताल के बाहर ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की नौबत आ गई. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने शांत कराया.


सीओ शाहगंज अजीत कुमार चौहान के अनुसार सविता के भाई विनय पुत्र छट्ठूलाल निवासी जलालपुर के मंगुरा का आरोप है कि काफी समय से सास-ससुर द्वारा बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था. पति भी फोन से सविता को प्रताड़ित करता था. दो दिन पहले सविता ने फोन पर घटना की जानकारी दी थी वह काफी परेशान थी. पुलिस के अनुसार सविता का पति मोनू बेंगलूर में नौकरी करता है. घटना के समय घर पर सास मौजूद थीं. सास का कहना है कि परिवार में कोई विवाद नहीं था. अभी तक किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.


सीओ शाहगंज अजीत कुमार चौहान ने बताया कि ससुर की डांट से नाराज होकर बहू ने यह कदम उठाया था. प्राथमिक जांच और पूछताछ में पारिवारिक कलह की बात सामने आई है. बताया गया कि किसी कारण से एक बच्चे के सिर में चोट लग गई थी. जिसको लेकर ससुर ने इलाज कराया और बहू को डांट-फटकार लगाई. जिससे नाराज बहू ने प्राणघातक कदम उठाया था. इसमें एक बच्चे की जान चली गई है.

