चिरमिरी में पीलिया: हर रोज अस्पताल पहुंच रहे 6 से 7 मरीज - JAUNDICE OUTBREAK IN CHIRMIRI

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चिरमिरी नगरपालिका निगम में इन दिनों पीलिया के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है. अकेले जिला अस्पताल में 25 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे हैं. इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी कई मरीज इलाज करा रहे हैं. पीलिया से ग्रस्ति कुछ लोग घर में इलाज करवा रहे हैं. अस्पतालों में पीलिया के मरीजों की संख्या में इजाफा: चिरमिरी जिला अस्पताल के डॉक्टर जिशान खान ने बताया कि हर रोज पीलिया के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं. लगभग 6 से 7 मरीज हर रोज पहुंच रहे हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि हफ्तेभर के मरीजों का आंकड़ा कुछ दिनों बात पता चल पाएगा. चिरमिरी में पीलिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

