मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के नगर निगम चिरमिरी में पीलिया फैल रहा है. बीमारी से अब तक 2 युवकों की मौत हो चुकी है. मृतकों की पहचान 21 साल के कार्तिक और 30 वर्षीय गोपी पढवार के रूप में हुई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पीलिया से पीड़ित मरीजों में सबसे अधिक संख्या बच्चों की है. विशेष रूप से वार्ड नंबर 20, 21 और 22 में लोग लगातार इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं.

SDM के दौरे के बाद भी सुधार नहीं: हाल ही में चिरमिरी के एसडीएम विजेंद्र सारथी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग के अधिकारियों और नगर निगम की टीम ने प्रभावित वार्डों का दौरा किया. उन्होंने सर्वे काम भी पूरा किया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है.

हमारे क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण लोग पीलिया से पीड़ित हो रहे हैं- स्थानीय

उबला पानी पीने की अपील: स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों के घर जाकर उनकी जांच कर रही है. टीम घर-घर जाकर जरूरी दवाएं दे रही है. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं. दूषित पानी पीने से बचें. इसके अलावा, लोगों को साफ-सफाई बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की सलाह दी जा रही है.

झाड़-फूंक का भी सहारा: एक तरफ स्वास्थ्य विभाग दवाएं दे रहा तो दूसरी तरफ कुछ लोग इलाज के लिए झाड़-फूंक का भी सहारा ले रहे हैं. जबकि पीलिया से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है. लोगों को पीलिया के लक्षणों और इलाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

पीलिया के ये लक्षण: बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द और खास कर त्वचा का पीला होना इसके लक्षण हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जहां लोगों की जांच और इलाज जारी है.