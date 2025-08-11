ETV Bharat / state

चिरमिरी में पीलिया फैला, अब तक 2 युवकों की मौत, घर-घर पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीम - JAUNDICE IN CHIRMIRI

स्वास्थ्य विभाग घर जाकर जरूरी दवाएं भी दे रहा है. हालांकि कुछ लोग झाड़-फूंक का भी सहारा ले रहे.

Jaundice in Chirmiri
चिरमिरी में पीलिया फैला, अब तक 2 युवकों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के नगर निगम चिरमिरी में पीलिया फैल रहा है. बीमारी से अब तक 2 युवकों की मौत हो चुकी है. मृतकों की पहचान 21 साल के कार्तिक और 30 वर्षीय गोपी पढवार के रूप में हुई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पीलिया से पीड़ित मरीजों में सबसे अधिक संख्या बच्चों की है. विशेष रूप से वार्ड नंबर 20, 21 और 22 में लोग लगातार इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं.

SDM के दौरे के बाद भी सुधार नहीं: हाल ही में चिरमिरी के एसडीएम विजेंद्र सारथी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग के अधिकारियों और नगर निगम की टीम ने प्रभावित वार्डों का दौरा किया. उन्होंने सर्वे काम भी पूरा किया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है.

चिरमिरी में पीलिया फैला, अब तक 2 युवकों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण लोग पीलिया से पीड़ित हो रहे हैं- स्थानीय

उबला पानी पीने की अपील: स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों के घर जाकर उनकी जांच कर रही है. टीम घर-घर जाकर जरूरी दवाएं दे रही है. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं. दूषित पानी पीने से बचें. इसके अलावा, लोगों को साफ-सफाई बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की सलाह दी जा रही है.

Jaundice in Chirmiri
चिरमिरी में पीलिया फैला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

झाड़-फूंक का भी सहारा: एक तरफ स्वास्थ्य विभाग दवाएं दे रहा तो दूसरी तरफ कुछ लोग इलाज के लिए झाड़-फूंक का भी सहारा ले रहे हैं. जबकि पीलिया से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है. लोगों को पीलिया के लक्षणों और इलाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

Jaundice in Chirmiri
घर-घर पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीलिया के ये लक्षण: बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द और खास कर त्वचा का पीला होना इसके लक्षण हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जहां लोगों की जांच और इलाज जारी है.

जीपीएम में डायरिया से 2 मौतों की पुष्टि, स्वास्थ्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का दौरा
चिरमिरी में 58 साल के माली की पेड़ से गिरकर मौत, पेड़ कटाई के दौरान हादसा, निगम पर लापरवाही का आरोप
बारिश में भी पानी की किल्लत, लोगों ने चिरमिरी-बिलासपुर मार्ग किया जाम, SECL के खिलाफ नारेबाजी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के नगर निगम चिरमिरी में पीलिया फैल रहा है. बीमारी से अब तक 2 युवकों की मौत हो चुकी है. मृतकों की पहचान 21 साल के कार्तिक और 30 वर्षीय गोपी पढवार के रूप में हुई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पीलिया से पीड़ित मरीजों में सबसे अधिक संख्या बच्चों की है. विशेष रूप से वार्ड नंबर 20, 21 और 22 में लोग लगातार इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं.

SDM के दौरे के बाद भी सुधार नहीं: हाल ही में चिरमिरी के एसडीएम विजेंद्र सारथी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग के अधिकारियों और नगर निगम की टीम ने प्रभावित वार्डों का दौरा किया. उन्होंने सर्वे काम भी पूरा किया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है.

चिरमिरी में पीलिया फैला, अब तक 2 युवकों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण लोग पीलिया से पीड़ित हो रहे हैं- स्थानीय

उबला पानी पीने की अपील: स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों के घर जाकर उनकी जांच कर रही है. टीम घर-घर जाकर जरूरी दवाएं दे रही है. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं. दूषित पानी पीने से बचें. इसके अलावा, लोगों को साफ-सफाई बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की सलाह दी जा रही है.

Jaundice in Chirmiri
चिरमिरी में पीलिया फैला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

झाड़-फूंक का भी सहारा: एक तरफ स्वास्थ्य विभाग दवाएं दे रहा तो दूसरी तरफ कुछ लोग इलाज के लिए झाड़-फूंक का भी सहारा ले रहे हैं. जबकि पीलिया से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है. लोगों को पीलिया के लक्षणों और इलाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

Jaundice in Chirmiri
घर-घर पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीलिया के ये लक्षण: बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द और खास कर त्वचा का पीला होना इसके लक्षण हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जहां लोगों की जांच और इलाज जारी है.

जीपीएम में डायरिया से 2 मौतों की पुष्टि, स्वास्थ्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का दौरा
चिरमिरी में 58 साल के माली की पेड़ से गिरकर मौत, पेड़ कटाई के दौरान हादसा, निगम पर लापरवाही का आरोप
बारिश में भी पानी की किल्लत, लोगों ने चिरमिरी-बिलासपुर मार्ग किया जाम, SECL के खिलाफ नारेबाजी

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH DEPARTMENTचिरमिरी में पीलियास्वास्थ्य विभागMEDICAL CAMPJAUNDICE IN CHIRMIRI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.