मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी में फैले पीलिया बीमारी पर बड़ी कार्रवाई की बात कही है. छोटा बाजार क्षेत्र में पीलिया फैलने से कई लोग गंभीर बीमार हुए हैं, वहीं 4 लोग की मौत की भी खबर है. इसके बाद मंत्री जायसवाल ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि, अगर 15 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा.
जमकर लगाई फटकार: मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने निगम और कॉलरी प्रबंधन के अफसरों को बीच सड़क पर ही जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा, "शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जनता गंदा पानी पीकर बीमार पड़ रही है और तुम सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे हो.
लापरवाह अफसर की नौकरी नहीं बचेगी. या तो व्यवस्था सुधारो, वरना मैं खुद FIR दर्ज कराकर जेल पहुंचाऊंगा- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
4 लोगों की मौत: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मौत के सही कारणों का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा. हालांकि प्रथम दृष्टि से लगता है कि पीने वाला पानी मानक गुणवत्ता का नहीं है. इसकी पुष्टि रायपुर से आई टेस्ट रिपोर्ट से होगी. इसीलिए डबल टेस्ट के लिए रायपुर से टीम बुलाई गई है.
सभी को साथ देना होगा: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सब जनसहयोग की बात है और हर वर्ग को पानी जैसी चीजों में सामने आना चाहिए. निश्चित रूप से SECL, निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं.य सुविधाओं में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि की गई है ताकि वे बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें.
हमने दो जगहों पर शिविर लगाए गए हैं जहां जांच की जा रही है और मितानिन घर-घर जाकर मरीजों की पहचान कर रही हैं. स्वास्थ्य विभाग लगातार अपना कार्य कर रहा है और पीलिया के मामलों में कमी आ रही है.-सीएमएचओ अविनाश खरे
घर-घर जाकर हो रही जांच: स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर गोली और टैबलेट बांट रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं. साथ ही स्वच्छता रखने की अपील की जा रही है. साफ पानी पीएं, साफ-सुथरा और गर्म खाना खाएं और बाहर का कुछ भी न खाएं.
PHE विभाग का क्या कहना है?: पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. अधिकारी ओंकार सिंह के मुताबिक, पानी की टंकी की सफाई कर दी गई है और 40 साल पुराने फिल्टर की भी सफाई की गई है. साथ ही क्लोरीनीकरण भी किया गया है. पाइप लाइन की स्थिति खराब है और कई जगहों पर यह जर्जर हो गई है. पाइप लाइन को बदलने का काम भी किया जाएगा.
40-50 साल पुराने कनेक्शन जो अवैध रूप से लिए गए हैं, उन्हें भी हटाया जाएगा- ओंकार सिंह
पीलिया फैलने के बाद अब सभी विभाग अलर्ट हो गए हैं. भविष्य में भी पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने के भी दावे किए जा रहे हैं. वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि पीलिया के केस में कमी आई है.