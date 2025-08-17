ETV Bharat / state

चिरमिरी में फैला पीलिया, स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर ने किया दौरा, शुद्ध पानी और स्वच्छता के निर्देश - CHIRMIRI HEALTH MINISTER VISIT

चिरमिरी के छोटा बाजार में पीलिया फैलने से 35 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं.

चिरमिरी में फैला पीलिया, स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर ने किया दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2025 at 7:54 PM IST

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के छोटा बाजार इलाके में पिछले एक महीने से पीलिया तेजी से फैल रहा है. इलाके के वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर ने दौरा किया.

ज्यादातर मरीज बच्चे, हालत गंभीर: जिला अस्पताल में 35 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे बच्चे हैं. कुछ लोग निजी अस्पतालों और घरों में भी इलाज करवा रहे हैं.

चिरमिरी में फैला पीलिया, स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर ने किया दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूषित पानी है मुख्य कारण: इलाके में बरसात के मौसम में गंदा और दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि यही पीलिया फैलने का मुख्य कारण है. सफाई की भी कमी बीमारी बढ़ने में मदद कर रही है.

शुद्ध पानी सप्लाई के निर्देश: छोटा बाजार में पीलिया की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और कलेक्टर डी राहुल बैंकट ने क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने पेयजल टंकियों और SECL के फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और शुद्ध पानी सप्लाई के निर्देश दिए.

चिरमिरी में फैला पीलिया, शुद्ध पानी और स्वच्छता के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है- श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

स्वच्छ पेयजल और सफाई पर हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है, नगर निगम के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चल रहे हैं- डी राहुल वेंकट, कलेक्टर

चिरमिरी में फैला पीलिया, स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर ने किया दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घर-घर सर्वे और इलाज कैंप शुरू: स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर सर्वे शुरू कर दिया है और प्रभावित वार्डों में मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है. लोगों को स्वच्छता और साफ पानी के महत्व के बारे में भी समझाया जा रहा है.

चिरमिरी के छोटा बाजार में पीलिया फैलने से 35 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बताया जा रहा है कि, नगर पालिक निगम की ओर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके. चिरमिरी के छोटा बाजार में फैले पीलिया को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में हैं.

