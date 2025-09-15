ETV Bharat / state

बेहद खास है घर के बाहर रखा पानी भरा ये बर्तन, अरुणाचल की परंपरा को समेटे है 'जात'

अरुणाचल प्रदेश की शेरदुकपेन जनजाति के हर घर में परिवार के सदस्य की तरह जरूरी 'जात'. जीवन के हर अहम पड़ाव में होता है जरूरी.

Jat Sherdukpen tribe Arunachal
जीवन के अहम पड़ावों पर जरूरी है जात (ETV Bharat)
भोपाल: किसी एक बर्तन की किसी घर में उम्र कितनी हो सकती है? कोई एक बर्तन क्या किसी परिवार के लिए समाज में उसके रसूख की वजह बन सकता है. क्या एक बर्तन इतना कीमती हो सकता है कि वो किसी इंसान को भारी आर्थिक संकट से उबार ले? एक ऐसा बर्तन किसी व्यक्ति के जन्म से शुरू होती है जिसकी कहानी, फिर जीवन के सारे ज़रूरी संस्कार से लेकर अंतिम सांस तक वो मर्तबान जीवन के हर अहम पड़ाव में जरूरी होता जाता है. ये उसी अनोखे बर्तन की कहानी है. अरुणाचल प्रदेश की शेरदुकपेन जनजाति के हर घर में परिवार के सदस्य की तरह जरूरी इस बर्तन का नाम है जात. खास बात ये है कि ये बर्तन इन परिवारों की रसोई का हिस्सा नहीं होता. इसे हमेशा घर के देहरी के बाहर रखा जाता है.

जात...जन्म से मृत्यु तक इसी बर्तन के पानी से होता है स्नान

राजधानी भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में अरुणाचल प्रदेश की शेरदुकपेन जनजातीय में सहेज कर रखा जाने वाला ये बर्तन जात प्रदर्शनी का हिस्सा है. यहां जनजातीय समाज के जीवन को करीब से देखने आने वाले लोग इस बर्तन को देखने के साथ इसकी रोचक कहानी जान सकते हैं. शेरदुकपेन जनजाति तवांग नाम की उस जगह से आती है जो चीन से बिल्कुल लगा हुआ है. इस जनजाति में जात यानि बड़ा सा ये बर्तन रसोई का हिस्सा नहीं होता.

Jat Sherdukpen tribe Arunachal
शेरदुकपेन जनजाति के हर घर में रखते हैं मर्तबान (ETV Bharat)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के कीपर साकामाचा सिंह बताते हैं कि घर से बाहर रखे जाने के बावजूद ये पात्र इस समाज के लिए क्यों खास है. वह कहते हैं " जात ये जो बर्तन है. ये असल में शेरदुकपेन जनजाति के परिवारों में उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. और खास बात ये है कि घर के बाहर पानी भरकर रखे गए इस पात्र से ये पता चल जाता है कि परिवार में क्या चल रहा है."

Jat Sherdukpen tribe Arunachal
शेरदुकपेन जनजाति के हर घर में रखते हैं मर्तबान (ETV Bharat)

वे बताते हैं, "मसलन अगर पानी से भरा ये पात्र सजा हुआ है... इसे सिल्क के कपड़े से सजाया गया है तो इसका मतलब होता है कि परिवार में शादी है. अगर खाली पानी से भरा हुआ बर्तन रखा हुआ है तो घर में गमी हुई है. रिवाज ये है कि मृत देह को इसी के पानी से नहलाया जाता है. जो लोग अंतिम संस्कार से लौटते हैं वे भी इसी पानी से शुद्ध होते हैं. जन्म के समय भी इसी बर्तन में रखे गए गर्म पानी से नवजात बच्चे को नहलाया जाता है."

Jat Sherdukpen tribe Arunachal
शेरदुकपेन जनजाति के हर घर में रखते हैं मर्तबान (ETV Bharat)

और उस जनजाति में ये बर्तन ताबूत बन जाता है

इसी जनजाति की पड़ोसी जनजाति है मिजी. इस जनजाति में भी इस बर्तन की मान्यता है. और इतनी कि इसका घर में होना ही ये माना जाता है कि व्यक्ति प्रतिष्ठित है. संस्कारों में लोग किराए पर इस बर्तन को ले जाते हैं. साकामाचा सिंह बताते हैं मिजी जनजाति में अगर गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु होती है. तो उनको सत्कार देने के लिए उनके शव को इसी बर्तन में रखा जाता है. ये ताबूत की तरह इस्तेमाल होता है और इस बर्तन के साथ व्यक्ति को दफना दिया जाता है. वे कहते हैं, धातु जो जमीन से निकली थी फिर मिट्टी में मिल जाती है.

Jat Sherdukpen tribe Arunachal
शेरदुकपेन जनजाति के हर घर में रखते हैं मर्तबान (ETV Bharat)

जात ऐसे बन जाता है परिवारों का बैंक बैलेंस

कई परिवारों में इस बर्तन का होना ही उनकी प्रतिष्ठा और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. अगर उसी परिवार पर कोई आपदा आ जाए और आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए तो इस बर्तन के बदले दो जानवर भी ले सकते हैं या फिर रुपये भी. साकामाचा कहते हैं, ये पात्र तिब्बत से भूटान से आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में रखे जाते हैं. अब तो खैर बाजार बड़े हो गए लेकिन लंबे समय तक ये था कि जब परिवारों को पैसों की जरुरत पड़ती थी तो वे कई बार इस बर्तन को बेच दिया करते थे. इसी तरह जिन्हें इसकी जरूरत है वे भी दो जानवरों के बदले इस बर्तन को दे देते थे.

2005 में ऐसे मिला था बर्फीले घरों के बाहर ये बर्तन

कई धातुओं से मिलकर तैयार हुए इस पात्र के मिलने की कहानी भी दिलचस्प है. साकामाचा बताते हैं, "तब हम फील्ड ड्यूटी पर थे और अरुणचाल प्रदेश में खराब मौसम की वजह से फंस गए थे. वह एक छोटा सा गांव था जहां हमने ये बर्तन घर के बाहर रखा देखा था. दिलचस्पी बढ़ी हमने इसकी पूरी कहानी सुनी. इसके बारे में जाना और बहुत आग्रह करने के बाद हम इसे संग्रहालय के लिए खरीद पाए. ये बर्तन जो संग्रहालय में प्रदर्शित है ये आजादी के पहले का है और अरुणाचल प्रदेश के जिस परिवार से हमने लिया पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इसे संभालकर रखा है.

