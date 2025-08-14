ETV Bharat / state

जशपुर की बेटियों का कमाल, 45 ग्रामीण युवतियां एक साथ बनीं होम गार्ड - JASHPUR RURAL GIRLS HOME GUARDS

ग्रामीण बेटियों की ऐतिहासिक उपलब्धि पर ट्वीट कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई. डीएमएफ योजना के तहत प्रशिक्षण मिला.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 3:41 PM IST

जशपुर: जिले की बेटियों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. 45 ग्रामीण बेटियां एक साथ गृह रक्षक (होम गार्ड) पद पर चयनित हुई हैं. उन्होंने महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण प्रतिभा की मिसाल पेश की है. इस पर मुख्यमंत्री ने भी बधाई देते हुए खुशी जताई है.

DMF के तहत चल रही शिक्षण संस्था: यह सफलता नवसंकल्प शिक्षण संस्था की मेहनत और प्रशिक्षण का परिणाम है. ये जिला खनिज न्यास मद (DMF) के तहत संचालित होता है.

शाबाश बेटियों... यह उपलब्धि साबित करती है कि सही दिशा में लगाया गया डीएमएफ, ग्रामीण प्रतिभाओं को सरकारी सेवा तक पहुंचा सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है. हमारी सरकार बेटियों के सपनों को पंख देने के लिए प्रतिबद्ध है.– विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

100 में से 43 पद जशपुर की बेटियों के नाम: जशपुर में आयोजित भर्ती प्रक्रिया में कुल 100 पद थे. इसमें से 43 पद नवसंकल्प की छात्राओं ने हासिल किए, जबकि 2 छात्राओं ने अन्य जिलों में सफलता पाई. सभी चयनित छात्राओं ने पुलिस बैच में आवासीय सुविधा के साथ नियमित प्रशिक्षण लिया था.

कैसे हुई तैयारी: शारीरिक तैयारी के लिए जशपुर पुलिस ने रक्षित ग्राउंड में रोज अभ्यास कराया. लिखित परीक्षा के लिए कक्षाएं, टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर्स मैगज़ीन दी गई.

  • शारीरिक परीक्षा: सितम्बर 2024, अंबिकापुर
  • लिखित परीक्षा: 22 जून 2025, व्यापम द्वारा
  • परिणाम: 9 अगस्त 2025 को घोषित

शानदार व्यक्तिगत उपलब्धियां: नमिता बड़ा – सरगुजा संभाग में टॉप, शारीरिक परीक्षा में 100% और लिखित में 77 अंक, कुल 177 अंक.

छात्राओं के अनुभव

पहली बार फिजिकल ट्रेनिंग और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मिली. यह मेरे परिवार की पहली सरकारी नौकरी है.- रूपा पैंकरा, पत्थलगाँव

अगर बाहर से पढ़ाई और ट्रेनिंग लेनी पड़ती तो बहुत खर्च आता. यहाँ की मुफ्त सुविधा और मोटिवेशन क्लास ने हमें लक्ष्य तक पहुँचाया- सविता भगत

मेरी माँ नहीं है, मैं दादा-दादी के साथ बड़ी हुई. आज उनकी आँखों में खुशी के आँसू देख लगता है कि मेहनत सफल हुई.- आराधना पैंकरा, कांसाबेल

जिला प्रशासन की यह पहल ग्रामीण बेटियों के लिए न केवल सरकारी नौकरी का रास्ता खोल रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का मौका भी दे रही है.

