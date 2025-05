ETV Bharat / state

जशपुर पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान, केरल से नाबालिग सकुशल बरामद - OPERATION MUSKAN

जशपुर पुलिस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 12, 2025 at 7:42 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 8:49 PM IST 3 Min Read

जशपुर: छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत एक बार फिर सफलता हासिल की है. चौकी दोकड़ा क्षेत्र से लापता नाबालिग बालिका को केरल से बरामद किया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है. जिस पर पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है. एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया "मामला दोकड़ा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने 1 अगस्त 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 20 जून 2024 को घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. घरवालों और रिश्तेदारों में काफी खोजबीन की लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला. रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की." जशपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

