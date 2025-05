ETV Bharat / state

कुख्यात लुटेरा फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार, ऑपरेशन अंकुश के तहत मिली कामयाबी - JASHPUR CRIME NEWS

जशपुर पुलिस का ऑपरेशन अंकुश ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 19, 2025 at 12:51 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 2:01 PM IST 4 Min Read

जशपुर: जिले में आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात फरार लुटेरे रतन लकड़ा को जशपुर पुलिस ने अंततः ऑपरेशन 'अंकुश' के तहत फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी रतन ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर बगीचा थाना क्षेत्र में कट्टा लहराकर तीन अलग-अलग स्थानों पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा भी जब्त किया है. लगातार तीन लूट की वारदातों को दिया अंजाम: एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल 2025 को दिनदहाड़े तीन व्यापारियों को कट्टा दिखाकर लूटा गया. पहली वारदात में सराईटोली निवासी प्रकाश गुप्ता, जो मारोल साप्ताहिक बाजार में गल्ला खरीदने गया था, उसकी दुकान में घुसकर तीन अज्ञात युवक अपाचे मोटरसाइकिल से आए और देशी कट्टा दिखाकर उसका बैग लूटकर फरार हो गए. बैग में 46,700 रुपए नकद और मोबाइल था. जशपुर पुलिस का ऑपरेशन अंकुश (ETV Bharat Chhattisgarh) दूसरी वारदात: शशि मोहन सिंह ने बताया कि दूसरी घटना उसी दिन सुबह ग्राम गुरमाकोना में घटी, जहां फिरोजपुर निवासी सतीश यादव, जो यूएस एग्रो सीड कंपनी में कार्यरत है, से भी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कट्टा दिखाकर 1,800 रुपए व मोबाइल लूट लिए. तीसरी वारदात: पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीसरी घटना सोनक्यारी चौकी क्षेत्र के ग्राम अलोरी में हुई, जहां एक व्यापारी से करीब 45,000 रुपए लूट लिए गए.

