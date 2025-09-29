ETV Bharat / state

जशपुर में नवरात्रि पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोपी गिरफ्तार

जशपुर के बगीचा थाने में पुलिस ने देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Jashpur Baghicha Police Station
जशपुर बगीचा थाना (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 7:24 PM IST

जशपुर: पूरे देश में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है. देवी मंदिरों में पूजा पाठ का दौर जारी है. दुर्गा उत्सव के दौरान जशपुर पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. जशपुर की बागीचा पुलिस ने आरोपी गोपाल राम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया है.

सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का आरोप: 28 सितंबर को प्रार्थी उत्तम कुमार गुप्ता ने जशपुर के बगीचा थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस को लिखित शिकायत में उन्होंने बताया कि मंदिर समिति के व्हाट्सएप ग्रुप में आरोपी गोपाल राम ने देवी दुर्गा, ब्राह्मण और हिंदू धर्म पर अशोभनीय टिप्पणी पोस्ट की है. इससे न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.

जशपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की: घटना की संवेदनशीलता को देखते जशपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई. जशपुर पुलिस ने इसकी सूचना जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह को दी. उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी बगीचा को वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को ग्राम रेंगोला से हिरासत में लेकर पूछताछ की. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया. अपराध क्रमांक 221/15 दर्ज की गई. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1) और 299 के तहत केस दर्ज किया गया- शशि मोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर

माहौल बिगाड़ने वालों पर होगा एक्शन: जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने शहर में माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे केसों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

