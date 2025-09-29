ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर युवती से बनाए संबंध, पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया तो भागा आरोपी, जशपुर पुलिस ने पकड़ा

आरोपी ने बनाई नजदीकी: युवती के मुताबिक, आरोपी भी उसी कंपनी में काम करने वाला शख्स है जो 44 साल का है. मूल रूप से आरोपी मनोज सतना का रहने वाला है. वह युवती से अक्सर मिलने आता था और मदद करने के बहाने धीरे-धीरे उसने नज़दीकियां बढ़ा लीं. आरोपी ने युवती से शादी करने का झांसा दिया और फिर संबंध बनाए.

क्या है पूरा मामला?: दरअसल, पीड़िता जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र की है और जो वर्तमान में राजनांदगांव में रहती है. पीड़िता ने 19 अगस्त 2025 को थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. युवती ने बताया कि वर्ष 2024 में वह कुनकुरी में एक कंपनी में काम करती थी और वहीं किराए पर रहती थी.

जशपुर: पुलिस ने युवती से दुष्कर्म के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने एक युवती को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण किया, जब वह गर्भवती हुई उसने एक बच्ची को जन्म दिया तो आरोपी भाग निकला. लंबे समय तक फरारी काट रहे इस शख्स को जशपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश से पकड़ा है.

झूठी शादी की भी बात सामने आई: 7 मार्च 2024 को पहली बार आरोपी ने उसके किराए के मकान में आकर दुष्कर्म किया और तब से लगातार वह उसके साथ संबंध बनाता रहा. जब युवती ने शादी की बात कही तो आरोपी ने कहा कि पहले लिव-इन में रहेंगे, बाद में शादी करेंगे. इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई. दबाव डालने पर आरोपी उसे एक मंदिर ले गया और सिंदूर भरकर झूठी शादी का नाटक रचा.

डिलीवरी के बाद भागा आरोपी: जनवरी 2025 में आरोपी कुनकुरी की नौकरी छोड़ राजनांदगांव चला गया और वहां एक मिल में काम करने लगा. इसी दौरान युवती ने अप्रैल 2025 में राजनांदगांव के सरकारी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया. हॉस्पिटल दस्तावेज़ों में पति के नाम के रूप में खुद आरोपी ने हस्ताक्षर भी किए.

एक महीने बाद भागा आरोपी: 8 मई 2025 को युवती और नवजात को छोड़कर आरोपी फरार हो गया. बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है. संपर्क करने की हर कोशिश नाकाम रही और आरोपी ने किराए का मकान तक का खर्च उठाना बंद कर दिया, जिससे पीड़िता जीवन यापन और मानसिक पीड़ा से जूझ रही थी.

पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार: युवती की रिपोर्ट पर राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर केस को जीरो में कुनकुरी थाना, जशपुर स्थानांतरित कर दिया. जांच की जिम्मेदारी अजाक थाना जशपुर को सौंपी गई. रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी भोपाल के आनंदनगर में छिपा हुआ है. पुलिस की विशेष टीम वहां रवाना हुई और उसे हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया.

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया. सबूतों की पुष्टि होने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया- एसएसपी शशि मोहन सिंह

SSP का कहना है कि, जशपुर पुलिस महिलाओं से जुड़े अपराधों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. ऐसे मामलों में पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस सतत प्रयासरत है.