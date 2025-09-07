ETV Bharat / state

गणेश प्रतिमा विसर्जन हादसा, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, चार लोगों की छीनी थी जिंदगी

जशपुर: 2 सितंबर 2025 मंगलवार को जशपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ. यहां एक वाहन ने भीड़ को कुचल दिया था. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और करीब 20 से ज्यादा लोग घायल थे. पुलिस ने रविवार 7 सितंबर को इस दुर्घटना के आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ड्राइवर शराब के नशे में धुत था. इस वजह से वह वाहन पर कंट्रोल नहीं रख पाया और हादसा हो गया.

आरोपी की हुई पहचान: आरोपी ड्राइवर की पहचान सुखसागर दास के रूप में हुई है. उसकी उम्र 32 साल है. वह जशपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 2 सितंबर की रात को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान वाहन से लोगों को कुचल दिया था. इस गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में कुल 100 से 150 लोग शामिल थे. वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद कलेक्टर रोहित व्यास और एसएसपी शशि मोहन सिंह ने तुरंत कमान संभाली और एक्शन तेज किया. घटना के तुरंत बाद आरोपी को पकड़ लिया गया था. आरोपी नशे में था और उसको चोट आई थी. इसलिए उसका इलाज कराया गया और 7 सितंबर को उसे गिरफ्तार किया गया.