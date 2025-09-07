ETV Bharat / state

गणेश प्रतिमा विसर्जन हादसा, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, चार लोगों की छीनी थी जिंदगी

जशपुर गणेश विसर्जन हादसा केस में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

BAGICHA POLICE
जशपुर गणेश प्रतिमा विसर्जन हादसे में कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2025 at 7:31 PM IST

3 Min Read

जशपुर: 2 सितंबर 2025 मंगलवार को जशपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ. यहां एक वाहन ने भीड़ को कुचल दिया था. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और करीब 20 से ज्यादा लोग घायल थे. पुलिस ने रविवार 7 सितंबर को इस दुर्घटना के आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ड्राइवर शराब के नशे में धुत था. इस वजह से वह वाहन पर कंट्रोल नहीं रख पाया और हादसा हो गया.

आरोपी की हुई पहचान: आरोपी ड्राइवर की पहचान सुखसागर दास के रूप में हुई है. उसकी उम्र 32 साल है. वह जशपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 2 सितंबर की रात को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान वाहन से लोगों को कुचल दिया था. इस गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में कुल 100 से 150 लोग शामिल थे. वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद कलेक्टर रोहित व्यास और एसएसपी शशि मोहन सिंह ने तुरंत कमान संभाली और एक्शन तेज किया. घटना के तुरंत बाद आरोपी को पकड़ लिया गया था. आरोपी नशे में था और उसको चोट आई थी. इसलिए उसका इलाज कराया गया और 7 सितंबर को उसे गिरफ्तार किया गया.

जशपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी सुखसागर दास को हिरासत में ले लिया था और बोलेरो वाहन जब्त कर लिया. आरोपी भी हादसे में घायल हुआ था, जिसे उपचार के लिए अंबिकापुर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्वस्थ होने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, जहां उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया है- दिलीप कोशले, SDOP बगीचा

जशपुर पुलिस की जारी रहेगी कार्रवाई: जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि गणेश विसर्जन के दौरान नशे में गाड़ी चलाकर लोगों को कुचलने वाले आरोपी सुखसागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. नशे में वाहन चलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि कभी भी नशे में वाहन न चलाएं. ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

