ETV Bharat / state

नूंह में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी की धूम, नबी की शिक्षा को याद कर मुस्लिम समाज ने दिया भाईचारे का संदेश - JASHN E EID MILADUNNABI CELEBRATION

हरियाणा के नूंह में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म और उनकी शिक्षाओं की याद में धूमधाम से मनाया गया.

जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी
जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read

नूंह: इस्लाम धर्म का ईद-ए-मिलाद-उन-नबी वह पर्व है, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म और उनके उपदेशों की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. नूंह के मूढ़ेता-ढाणा, पिनगवां खेडला इत्यादि गांवों में भी पैगंबर साहब का जन्म बहुत ही धूमधाम से मनाया गया. मूढ़ेता में जुलूस निकाला गया और पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी बड़े धूमधाम से मनाया गया. इस मौके पर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया. नबी के जन्मदिन के मौके पर देश दुनिया की तरक्की व अमन भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई. आज मुस्लिम समाज के लोग नए कपड़े व इत्र लगाकर नबी के जन्मदिन में लवरेज दिखाई दिए.

पैगंबर का जन्म: बता दें कि मक्का शहर में 571 ईसवी को पैगंबर साहब का जन्म हुआ था. उसी की याद में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार पूरी दुनिया के मुसलमान धूमधाम से मनाते हैं. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी नबी थे. जानकारों की मानें तो अब कयामत तक कोई और नबी नहीं आने वाला. इस्लामी जगत में यह त्योहार ईद उल-फितर और ईद अल-अजहा के बाद सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार माना जाता है.

नबी की शिक्षा को किया जाता है याद: इस दिन परंपरागत रूप से नबी के जीवन और कार्यों को याद किया जाता है. नमाज अदा की जाती है. इस्लामी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. मिलाद उन-नबी इस्लाम धर्म के मानने वालों के कई वर्गों में एक प्रमुख त्योहार है. इस शब्द का मूल मौलिद है, जिसका अर्थ "अरबी" में जन्म है. अरबी भाषा में मौलिद-उन-नबी का मतलब है, हजरत मुहम्मद का जन्म दिन.

नूंह में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी की धूम (Etv Bharat)

नबी के जन्मदिन पर सजी मस्जिदें: गत 1588 में उस्मानिया साम्राज्य में इस त्यौहार का प्रचलन जन मानस में सबसे अधिक प्रचलन हुआ था. वहीं, नबी के जन्मदिन के मौके पर शहर व गांव की मस्जिदों को सजाया गया. जुलूस में बूढ़े-बच्चे जवान सभी अपने हाथों में झंडा थामे हुए और नारा-ए-तकबीर कहते हुए चले. जुलूस में आसपास के गांव के लोगों ने भाग लिया.

"भाईचारे को बढ़ावा देता है त्योहार": मौलाना जमील ने कहा कि "यह त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है. शहरों में जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया जाता है. मस्जिदों को भी खूब सजाया जाता है. आसपास के गांव से बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी बढ़चढ़कर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं. खास बात यह है कि इस बार जिला लेवल पर कोई बड़ा प्रोग्राम परमिशन न मिलने की वजह से नहीं मनाया गया. मौलाना अहमद ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने गांव स्तर पर ही यह त्योहार धूमधाम से मनाया".

ये भी पढ़ें: नूंह में ईद-उल-अजहा का सजा बाजार, तैयारियों में जुटा मुस्लिम समाज

ये भी पढ़ें: नूंह में पढ़ी गई ईद-उल-अजहा की नमाज, जिलेवासियों ने मांगी मुल्क की सलामती की दुआ

For All Latest Updates

TAGGED:

PROPHET HAZRAT MOHAMMEDजश्न ए ईद मिलादुन्नबीपैगंबर मोहम्मद जन्मMILADUNNABI CELEBRATION IN NUHJASHN E EID MILADUNNABI CELEBRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.