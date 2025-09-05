ETV Bharat / state

नूंह: इस्लाम धर्म का ईद-ए-मिलाद-उन-नबी वह पर्व है, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म और उनके उपदेशों की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. नूंह के मूढ़ेता-ढाणा, पिनगवां खेडला इत्यादि गांवों में भी पैगंबर साहब का जन्म बहुत ही धूमधाम से मनाया गया. मूढ़ेता में जुलूस निकाला गया और पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी बड़े धूमधाम से मनाया गया. इस मौके पर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया. नबी के जन्मदिन के मौके पर देश दुनिया की तरक्की व अमन भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई. आज मुस्लिम समाज के लोग नए कपड़े व इत्र लगाकर नबी के जन्मदिन में लवरेज दिखाई दिए.

पैगंबर का जन्म: बता दें कि मक्का शहर में 571 ईसवी को पैगंबर साहब का जन्म हुआ था. उसी की याद में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार पूरी दुनिया के मुसलमान धूमधाम से मनाते हैं. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी नबी थे. जानकारों की मानें तो अब कयामत तक कोई और नबी नहीं आने वाला. इस्लामी जगत में यह त्योहार ईद उल-फितर और ईद अल-अजहा के बाद सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार माना जाता है.

नबी की शिक्षा को किया जाता है याद: इस दिन परंपरागत रूप से नबी के जीवन और कार्यों को याद किया जाता है. नमाज अदा की जाती है. इस्लामी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. मिलाद उन-नबी इस्लाम धर्म के मानने वालों के कई वर्गों में एक प्रमुख त्योहार है. इस शब्द का मूल मौलिद है, जिसका अर्थ "अरबी" में जन्म है. अरबी भाषा में मौलिद-उन-नबी का मतलब है, हजरत मुहम्मद का जन्म दिन.