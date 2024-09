ETV Bharat / state

ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस-ए-मोहम्मदी का आयोजन, प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से सुविधापूर्वक संपन्न - Eid Miladunnabi 2024

By ETV Bharat Delhi Team

इस मौके पर द्वारका जिले के एडिश्नल डीसीपी अनुराग द्विवेदी सहित काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल और माहौल खराब न हो सके. इसके लिए पुलिस और 30 मस्जिदों की तरफ से जुलूस में शामिल हुए वॉलिंटियरों की पैनी नजर रही. वहीं, इस जुलूस के दौरान ट्रैफिक जाम न लगे इसलिए पुलिस के साथ साथ हर एक मस्जिद की तरफ से आये वॉलिंटियरों ने भी मोर्चा संभाला था. Jashn e Eid Miladunnabi and e Mohammadi organized smoothly with the cooperatio के बीच एक रस्सी लेकर चल रहे थे ताकि ट्रैफिक एक तरफ चल सके और जुलूस दूसरी तरफ आसानी से चल सके किसी को भी किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

मस्जिद के वॉलिंटियरों ने एम्बुलेंस को जाम से निकलवायाः वहीं, जुलूस के दौरान जब एक एम्बुलेंस को जाम का सामना करना पड़ा तब कादरिया जिलानी मस्जिद की तरफ से लगे वॉलिंटियरों एम्बुलेंस को जाम से निकलवाया. रथ पर सवार कादरिया जिलानी मस्जिद के इमाम ने बताया कि आज पैगम्बर हज़रत मुहम्मद का पैदाइश का दिन है और आज के दिन ही वो दुनिया में तशरीफ़ लाये थे और उनका पैगाम था कि जिस मुल्क में रहो वहां की मिट्टी से मुहब्बत करो. आपस मे भाईचारा कायम रखो और अपने पड़ोसी से मुहब्बत करो चाहे वो किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखता हो.

