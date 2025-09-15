ETV Bharat / state

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सफता पूर्वक पूरा किया शोध, अब किसानों तक पहुंचेगी तकनीक

जापान तकनीक से खेती
जापान तकनीक से खेती (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 3:03 PM IST

कानपुर: यूपी के किसानों के लिए जापान से अच्छी खबर है. अब किसान जापान की मेक फिल्म फार्मिंग तकनीक से बिना मिट्टी के चेरी-टमाटर की खेती कर सकेंगे. शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शाकभाजी विभाग (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में कुछ समय पहले इस फसल को लेकर किए गए शोध में वैज्ञानिकों को शानदार परिणाम मिले हैं. कुछ दिनों पहले जापानी विशेषज्ञों व सीएम योगी के आर्थिक सलाहकार डॉ. केवी राजू ने इस शोध को देखा है. सभी ने वैज्ञानिकों की कवायद को सराहा.

सीएसए विवि के कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजीव ने बताया कि करीब एक साल पहले जापान से इस तकनीक के विषय में जानकारी हासिल करने के बाद अपने फार्मिंग एरिया में चेरी-टोमेटो की खेती कराई. जिसमें हमने देखा, बिना मिट्टी की मदद लिए ही अच्छी खासी फसल तैयार हो गई. अब आने वाले समय में यूपी के किसान चेरी टोमेटो की खेती करके अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे.

डॉ.राजीव, कृषि वैज्ञानिक, सीएसए विवि (Video Credit; ETV Bharat)

75 प्रतिशत तक पानी का कम उपयोग: डॉ. राजीव ने बताया कि इस खेती में हमने सामान्य हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में देखा कि 75 प्रतिशत कम पानी का उपयोग हुआ. ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं, यह फसल रेगिस्तान, कंकरीली-पथरीली भूमि में भी आसानी से तैयार हो सकती है.

जापानी तकनीक से मुनाफे की खेती.
जापानी तकनीक से मुनाफे की खेती. (Photo Credit; ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि जापान में जिस यौगिक गाबा का प्रयोग टमाटर को विकसित करने के लिए किया जाता है, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न ही पौधा मुरझाता है, न ही कोई अन्य समस्या आती है. जब इन फसलों में टमाटर की मिठास को जांचा गया, तो वह सामान्य टमाटरों की तुलना में कई गुना अधिक निकली.

टमाटर की फसल
टमाटर की फसल (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएसए विवि में तैयार होगी मॉडल फार्म: सीएसए विवि के कुलपति डॉ.आनंद सिंह ने बताया कि जापानी विशेषज्ञों की ओर से बहुत जल्द विवि परिसर में मॉडल फार्म तैयार किया जाएगा. इसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है. इस फार्म में विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर विभिन्न फसलों को तैयार कराकर, उनकी जानकारी सूबे के किसानों संग साझा की जाएगी. कई माह से लगातार जापान की तमाम कंपनियों द्वारा सीएसए विवि के विशेषज्ञों से लगातार संवाद जारी है.

ऐसे कर सकेंगे खेती: डॉ. राजीव ने बताया कि बिना मिट्टी की मदद के किसान चेरी टोमेटो की खेती विशेष पॉलीथिन शीट्स की मदद से कर सकेंगे. ये शीट्स हाइड्रोजन मेंब्रेन से तैयार की जाती है. जापानी विशेषज्ञ दो सालों तक बिना किसी खर्च के ये शीट सीएसए विवि को मुहैया कराएगी. ये एक रोल की तरह होतीं है. इसकी फार्मिंग के लिए एक से दो हजारों वर्ग मीटर जगह पर ये शीट बिछाकर खेती की जाती है. इस शीट के नीचे थरमाकॉल की शीट होती है. फिर विशेष पॉलीथिन शीट पर कोकोपीट डाला जाता है. उसमें पौधे को रोपित करते हैं. यहां बीजों के स्थान पर पौधे रोपित किए जाते हैं.

ऐसे पूरी होगी पोषक तत्वों की कमी: डॉ. राजीव ने बताया शीट्स के साथ ड्रिपिंग मॉडल से पानी दिया जाता है. जिसमें हम मुख्य पोषक तत्व घोल देते हैं. उनमें आयरन, बोरान, जिंक आदि अन्य शामिल हैं.

