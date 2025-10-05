ETV Bharat / state

'हरियाणा में स्थापित होगा जापान के उद्योगपतियों का क्लस्टर, अब स्वदेशी उत्पाद भी बनेंगे ब्रांड'- कैबिनेट मंत्री

हरियाणा कैबिनेट के मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि "भारत और जापान मिलकर औद्योगिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं".

फुटवेयर डिजाइन डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 5, 2025 at 1:17 PM IST

रोहतक: हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने में जुटी है. जिसके चलते रोहतक में आईएमटी स्थित फुटवेयर डिजाइन डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट में आयोजित संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि "हरियाणा में जापान के उद्योगपतियों का एक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा. जापान के साथ भारत के बेहतरीन व्यापारिक संबंध है. दोनों देश मिलकर औद्योगिक विकास को और गति प्रदान कर सकते हैं".

स्वदेशी उत्पादों की अनदेखी: वहीं, मंत्री ने कहा कि "ब्रांडिंग के अभाव में हमारे बेहतरीन स्वदेशी उत्पाद पिछड़ जाते हैं. हमें ब्रांडिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा. आगरा और कानपुर के लेदर के काम का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ी कंपनियां यहां से कम दामों पर उत्पाद खरीद कर उन पर अपना मार्का लगा देती हैं. यही उत्पाद बड़ी कीमतों पर बेचे जाते हैं".

विद्यार्थियों से मंत्री का आह्वान: इस दौरान मंत्री राव नरबीर ने विद्यार्थियों को भी नौकरी की बजाए उद्योगपति बनने का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी है. मंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि "वे अपने उत्पादों की पैकिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें". इसके साथ ही मंत्री ने आमजन से भी अपील की है कि "वे पॉलिथिन को बंद करवाने में सरकार का सहयोग करें".

"औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दे रही सरकार": वहीं, मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि "यदि पहले की सरकार का दृष्टिकोण विकासात्मक होता तो भारत कभी का विकसित राष्ट्र बन गया होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है. साल 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना निश्चित रूप से साकार होने जा रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री नायब सैनी की सकारात्मक सोच के चलते ही उद्योगों के लिए पिछले बजट में 126 फीसदी बढ़ोतरी की गई है. सरकार, औद्योगिक विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी".

RAO NARBIR SINGHजापान उद्योगहरियाणा उद्योगJAPAN INDUSTRY CLUSTERJAPAN INDUSTRY CLUSTER IN HARYANA

