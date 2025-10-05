ETV Bharat / state

'हरियाणा में स्थापित होगा जापान के उद्योगपतियों का क्लस्टर, अब स्वदेशी उत्पाद भी बनेंगे ब्रांड'- कैबिनेट मंत्री

रोहतक: हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने में जुटी है. जिसके चलते रोहतक में आईएमटी स्थित फुटवेयर डिजाइन डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट में आयोजित संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि "हरियाणा में जापान के उद्योगपतियों का एक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा. जापान के साथ भारत के बेहतरीन व्यापारिक संबंध है. दोनों देश मिलकर औद्योगिक विकास को और गति प्रदान कर सकते हैं".

स्वदेशी उत्पादों की अनदेखी: वहीं, मंत्री ने कहा कि "ब्रांडिंग के अभाव में हमारे बेहतरीन स्वदेशी उत्पाद पिछड़ जाते हैं. हमें ब्रांडिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा. आगरा और कानपुर के लेदर के काम का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ी कंपनियां यहां से कम दामों पर उत्पाद खरीद कर उन पर अपना मार्का लगा देती हैं. यही उत्पाद बड़ी कीमतों पर बेचे जाते हैं".

विद्यार्थियों से मंत्री का आह्वान: इस दौरान मंत्री राव नरबीर ने विद्यार्थियों को भी नौकरी की बजाए उद्योगपति बनने का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी है. मंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि "वे अपने उत्पादों की पैकिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें". इसके साथ ही मंत्री ने आमजन से भी अपील की है कि "वे पॉलिथिन को बंद करवाने में सरकार का सहयोग करें".