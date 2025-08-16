कुल्लू: देशभर में शनिवार को धूमधाम के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में भी जन्माष्टमी की धूम मची हुई है. जिला कुल्लू के अगर बात करें तो यहां पर भी बीती रात से ही सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर लगातार जारी है.

भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए हमेशा ही चर्चा में रहे हैं तो वही जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा भी मंदिर है. जहां पर भगवान अपनी प्रिया राधा की तलाश में जंगलों में भटकते थे. जब मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति स्थापित की गई. तो उसके बाद भगवान कृष्ण यहां पर स्थिर हो गए और आज भी भगवान कृष्ण राधा के साथ ही भक्तों को यहां पर दर्शन देते हैं.

भगवान कृष्ण के प्राचीन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम (ETV Bharat)

जिला कुल्लू की पुरातन राजधानी नग्गर के ठावा में भगवान राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर स्थित है. यह मंदिर द्वापर युग में बनाया गया है. मान्यता है कि भगवान कृष्ण के मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी. पांडव अज्ञातवास के दौरान हिमालय में विचरण कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने नगर में भी चतुर्भुज मुरली मनोहर के इस मंदिर की स्थापना की थी.

ऐसे में हजारों सालों से यहां पर मंदिर विराजमान है और हर साल यहां हजारों की संख्या में सैलानी भी भगवान श्री कृष्ण व राधा के दर्शनों के लिए यहां पर आते हैं. मान्यता है कि यहां पर भक्तों के द्वारा जो भी मन्नत भगवान के समक्ष मांगी जाती है तो वह जल्द पूरी होती है. ऐसे में अपनी मंत्र के लिए भी यह मंदिर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है.

मंदिर के पुजारी नीरज आचार्य ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में भगवान कृष्ण पहले भी यहां पर मूर्ति रूप में विराजते थे. लेकिन माता राधा की तलाश में ये मूर्ति कई बार मंदिर से गायब हो जाती थी. ऐसे में माता राधा की स्थापना होने के बाद मूर्ति अब स्थाई रूप से मंदिर में ही विराजती है. नग्गर के ठावा में बना भगवान मुरलीधर का ये मंदिर अति प्राचीन है, जिसका निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने किया था. ऐसे में यहां पर भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है.

मंदिर के पुजारी नीरज आचार्य ने कहा, "भगवान मुरलीधर की मूर्ति अचानक ही मंदिर से गायब हो जाती थी और उसके बाद मंदिर के साथ लगते जंगलों में सारा दिन और रात के समय भी बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देती थी. ऐसे में राजा प्रीतम सिंह के राज काल के दौरान मिलकर निर्णय लिया गया कि यहां पर भगवान कृष्ण के साथ-साथ राधा की मूर्ति को भी स्थापित किया जाए. माता राधा की मूर्ति स्थापित होने के बाद मूर्ति का लुप्त होना बंद हो गया और यहां पर हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा अन्य त्योहार भी धूमधाम के साथ बनाए जाते हैं".

वहीं, मंदिर के बाहर एक पेड़ भी है, जो सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है जो आज भी हरा भरा है. मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के परम भक्त अर्जुन भी यहां पर भगवान कृष्ण की साधना करते थे और वह पेड़ के रूप में यहां पर स्थापित हो गए. ऐसे में भक्तों की भी मान्यता है कि मंदिर के बाहर जो पेड़ है. वह पांडु पुत्र अर्जुन है और उनकी भी भक्तों के द्वारा यहां पर पूजा आराधना की जाती है.

कृष्ण जन्माष्टमी को मंदिर पहुंचे स्पेन से विदेशी श्रद्धालुओं का कहना है कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहां पर हजारों भक्त पहुंचते हैं और पूरी रात भजन कीर्तन का दौर चलता है. ऐसे में इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है.

विदेशी श्रद्धालुओं का कहना है कि वह बीते साल भी यहां पर आए थे और यहां की परंपरा तथा भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव देखकर वह भी भाव विभोर हो गए हैं. क्योंकि यूरोप के देशों में सभी लोग अलग-अलग रहते हैं और कभी कभार ही अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं. लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिस तरह से सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ भजन कीर्तन करते हैं. उससे उनके जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार होता हैं.

वहीं, श्रद्धालु सुरेखा और रमा ठाकुर ने कहा, "भगवान कृष्ण का यह मंदिर काफी प्राचीन हैं और यहां जन्माष्टमी के अलावा भी कई त्यौहार मनाए जाते हैं. ऐसे में इस साल भी यहां धूमधाम के साथ यह त्यौहार मनाया जा रहा है. यहां हजारों लोग कृष्ण भगवान के दर्शन को आते हैं और लोगों को यहां पर वृंदावन की तर्ज पर ही असीम शांति मिलती हैं. ऐसे में अब विदेशी श्रद्धालुओं को संख्या भी यहां बढ़ रही हैं और वो भी भगवान के हर उत्सव में अपनी भूमिका निभाते हैं".

