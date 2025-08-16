गढ़वा: आज जहां मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी हो चुकी है. वहीं अन्य राज्यों में भी पूजा का आयोजन किया गया है लेकिन इन सबसे अलग पूजा और सबसे अलग भगवान कृष्ण की प्रतिमा देखनी हो तो झारखंड के गढ़वा जिला के बंशीधर नगर आइए.

जहां विश्व का इकलौता अद्वितीय बत्तीस मन ठोस सोने की कृष्ण की प्रतिमा, जहां जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम मनाया जाता है और यहां भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है. जन्माष्टमी को लेकर यहां लोगों में काफी उत्साह है. मंदिर के साथ साथ पूरे परिसर में फूलों से सजाया गया है.

जानकारी देते पत्रकार, आयोजक और पुजारी (Etv Bharat)

ठोस सोने की बनी प्रतिमा है अनोखी

जिला के नगर उंटारी अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित बंशीधर मंदिर, जहां भगवान कृष्ण की अद्वितीय और अलौकिक प्रतिमा स्थापित है. ऐसा कहा जाता है कि देश ही नहीं वरन पूरी दुनिया में अकेली ऐसी प्रतिमा है जो 32 मन (1200 किलो) ठोस सोने की बनी है. पौराणिक कहानी के अनुसार आज से लगभग दो सौ साल पहले नगर उंटारी की राजमाता शिवमाणी कुंअर को आये सपना के आधार पर महुअरिया पहाड़ पर खुदाई करायी गयी, जहां ये प्रतिमा मिली.

जहां पर हाथी बैठा, वहीं बना मंदिर!

ऐसा बताया जाता है कि खुदाई में मिली इस प्रतिमा को राजमाता अपने महल में स्थापित करना चाहती थीं. इसके लिए खुदाई में मिली प्रतिमा को एक हाथी की पीठ पर लादकर राजमाता के महल लाया जा रहा था. इसी बीच प्रतिमा को पीठ पर लिए हाथी एक स्थान पर बैठ गया और वहां से उठ नहीं पाया. इसलिए प्रतिमा वहीं स्थापित करनी पड़ी. 21 जनवरी 1828 को बसंत पंचमी के दिन इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गयी. भगवान बंशीधर से लोगों की अगाध श्रद्धा जुड़ी हुई है. इस स्थान पर वर्तमान समय बंशीधर नगर का मंदिर है.

राहुल सांकृत्यायन में बंशीधर मंदिर का बखान

बंशीधर मंदिर में स्थापित इस प्रतिमा की अलौकिकता की व्याख्या सांकृत्यायन ने भी की है. अपनी यात्रा के दौरान कालांतर में नगर पहुंचे राहुल सांकृत्यायन ने मंदिर में कुछ समय गुजारा था. उन्होंने भी भगवान बंशीधर की इस प्रतिमा को विश्व का अपने आप में अकेला अद्वितीय और अनूठा बताया था. मंदिर की महत्ता के बारे में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की दिनचर्या की शुरुआत भगवान कृष्ण के दर्शन के साथ होती है.

जनाष्टमी महोत्सव के मुख्य आयोजक नगरगढ़ के युवराज कहते हैं कि इस बार के महोत्सव को और खास बनाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है. मंदिर प्रांगण में भागवत कथा सप्ताह का भी आयोजन किया गया है. जहां लोग वृंदावन से पधारे विद्वान कथावाचक से भागवत कथा सुन लोग आनंदित हो रहे हैं. साथ ही साथ रासलीला का भी मंचन किया जा रहा है, यानी देखा जाय तो बंशीधर नगर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है.

हर साल आयोजित हो रहे जन्माष्टमी महोत्सव में मंदिर की भव्यता देखते बनती है. आसपास के साथ साथ सुदूर प्रदेशों के लोग भी यहां के जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लेने और इस पावन दिन में अपने बांके बिहारी के बालरूप का दर्शन करने पहुंचते हैं.

