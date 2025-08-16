ETV Bharat / state

7 बार आए थे श्रीकृष्ण, 2 बार श्रीराम, जानिए क्यों खास है कानाबाय की धरती - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

पुष्कर से आठ किमी दूर खजूर वन क्षेत्र से घिरे प्राचीन कानाबाय में पांच हजार से अधिक वर्षों से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है.

Pushkar In Ajmer
कानाबाय क्षीरसागर में भगवान विष्णु की प्रतिमा (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2025 at 8:11 PM IST

6 Min Read

अजमेर: देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से श्रीकृष्ण 22वें अवतार हैं. पुष्कर अरण्य क्षेत्र स्थित कानाबाय अति प्राचीन स्थान है, जिसे भगवान विष्णु की तपोस्थली माना जाता है. यह पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर खजूर के वन क्षेत्र से घिरा एक आध्यात्मिक स्थल है. हालांकि कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं. मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पहले क्षीरसागर में निवास करने वाले श्रीहरि विष्णु ने अपनी नाभि से यही ब्रह्मा की उत्पत्ति की थी. यह वही स्थान है, जहां समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी प्रकट हुई थी और ईख (गन्ने) की उत्पत्ति करके महालक्ष्मी का ईख के रस से अभिषेक किया गया था.

पांच हजार दो सौ से अधिक वर्षों से यहां कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है. यहां जगतपिता ब्रह्मा द्वारा सेवित विश्व की सबसे प्राचीन भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है, जिसमें वे शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाई देते हैं. यह प्रतिमा 6 फीट ऊंची है. मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के मूल मंत्र ' ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करने वालों को कोटि गुना फल मिलता है. यहां श्रीराम दो बार और श्रीकृष्ण सात बार आए थे. इस पवित्र स्थान का उल्लेख हरिवंश पुराण में भी मिलता है.

पढ़ें: जयपुर: राधा दामोदर मंदिर में दोपहर 12 बजे प्रकट भय कान्हा, निभाई गई 500 साल पुरानी परंपरा

बहुत कम लोग यह जानते हैं कि पुष्कर का अरण्य क्षेत्र भगवान विष्णु और शिव की तपोस्थली भी रहा है. ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने भी पुष्कर में तप करके अपनी सिद्धियों को जागृत किया था. करोड़ों वर्ष पहले अरब सागर पुष्कर से 25 किलोमीटर दूरी तक था. क्षीरसागर को ही बाद में अरब सागर कहा गया है. मंदिर के महंत महावीर वैष्णव ने बताया कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर महालक्ष्मी के साथ विराजमान हैं. यहीं पर उन्होंने अपनी नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न किया था. समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर का विस्तार सिमट गया. मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, इसलिए पुष्कर आरण्य क्षेत्र का महालक्ष्मी से भी गहरा संबंध है.

पंच धाराओं का संगम: पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में पुष्कर के कानाबाय क्षेत्र में पांच नदियों यथा नंदा, कनका, सुप्रभा, सुधा और प्राची का संगम होता था. इसी पावन धरा पर भगवान विष्णु ने पहली बार तपस्या की थी. हरिवंश पुराण के अनुसार उन्होंने यहां 10 वर्षों तक कठोर तप किया था. कानाबाय मंदिर परिसर में 'श्रीर सागर' नामक एक कुंड भी है, जहां च्यवन ऋषि ने स्नान करके वृद्धावस्था के शाप से मुक्ति पाई थी.

विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा: मंदिर के महंत महावीर वैष्णव ने बताया कि कानाबाय स्थित भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन करती हुई प्रतिमा विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति है. काले पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है. इस क्षेत्र में इस प्रकार का पत्थर नहीं पाया जाता, जिससे इसकी प्राचीनता और रहस्यमयता बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि हरिवंश पुराण के अनुसार इस मूर्ति का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था. अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डेटिंग के अनुसार यह 3,200 वर्ष पुरानी है, जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग इसे 4,000 वर्ष पुराना मानता है.

दो बार आए थे यहां श्री राम: हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान राम दो बार पुष्कर आए थे. महंत वैष्णव ने बताया कि वनवास काल मे राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्कर आए थे. पुष्कर में गया कुंड ( सुधाबाय ) में उन्होंने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था. वनवास के दौरान वे एक माह तक पुष्कर के आरण्य क्षेत्र कानाबाय में रुके थे. इसके बाद दूसरी बार अपने भाई भरत के साथ अयोध्या से लंका विभीषण से मिलने पुष्पक विमान से जाते हुए यहां रुके थे.

यह भी पढ़ें: देश भर में मनाई जा रही है जन्माष्टमी, गोविंद देव जी मंदिर में पट खुलते ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

श्रीकृष्ण 7 बार आए कानाबाय: महंत वैष्णव बताते है कि पुराणों के अनुसार श्रीकृष्ण कानाबाय में सात बार आए. पहली बार वे मथुरा से द्वारका जाते समय एक वर्ष तक यहां रुके थे. दूसरी बार ऋषि दुर्वासा के आग्रह पर हंस और डिम्बक राक्षसों का वध करने आए थे. यहां श्री कृष्णा ने दोनों शक्तिशाली राक्षसों के साथ युद्ध करके उनका वध किया था. इस दौरान उनके साथ आए कई लोग कानाबाय क्षेत्र के आसपास ही बस गए. इसके बाद भगवान कृष्ण जब भी द्वारका से मथुरा कुरुक्षेत्र आते और जाते समय यहां रुका करते थे. महंत महावीर वैष्णव बताते हैं कि श्रीकृष्ण के साथ आए लोगों ने ही यहां आस-पास कई गांव बसाए और उनका नाम भी ब्रज क्षेत्र में स्थित गांवों के नामों के समान रखा गया. ये कालांतर में अपभ्रंश हो गए, जैसकि गोकुल से गोयला हो गया. नन्द से नांद और बरसाना से गांव का नाम बासेली हो गया.

मूर्ति पूजा की शुरुआत यहीं से: महंत वैष्णव बताते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापित इस प्रतिमा की पूजा से ही त्रेता युग में मूर्ति पूजा की परंपरा शुरू हुई. यहां विष्णु की शयन मुद्रा में प्रतिमा है, जिसमें उनके हाथों में गदा, चक्र, पद्म और शंख हैं. चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान हैं.

जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन: मंदिर के महंत दामोदर वैष्णव बताते हैं कि जन्माष्टमी पर यहां रातभर कीर्तन होता है. भक्त भगवान के प्रसाद के साथ व्रत खोलते हैं. अगले दिन यहां मेला लगता है, जिसमें आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं.

भगवान विष्णु का मूल मंत्र यहीं प्रकट हुआ: पुजारी श्याम सुंदर वैष्णव के अनुसार भगवान विष्णु का मूल मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यहीं सिद्ध हुआ था. इस मंत्र के जाप से दस हजार गुना पुण्य फल मिलता है. यह 12 अक्षरों का मंत्र है, जिसके अंत में 'नमः' नहीं जोड़ा जाता.

अजमेर: देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से श्रीकृष्ण 22वें अवतार हैं. पुष्कर अरण्य क्षेत्र स्थित कानाबाय अति प्राचीन स्थान है, जिसे भगवान विष्णु की तपोस्थली माना जाता है. यह पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर खजूर के वन क्षेत्र से घिरा एक आध्यात्मिक स्थल है. हालांकि कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं. मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पहले क्षीरसागर में निवास करने वाले श्रीहरि विष्णु ने अपनी नाभि से यही ब्रह्मा की उत्पत्ति की थी. यह वही स्थान है, जहां समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी प्रकट हुई थी और ईख (गन्ने) की उत्पत्ति करके महालक्ष्मी का ईख के रस से अभिषेक किया गया था.

पांच हजार दो सौ से अधिक वर्षों से यहां कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है. यहां जगतपिता ब्रह्मा द्वारा सेवित विश्व की सबसे प्राचीन भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है, जिसमें वे शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाई देते हैं. यह प्रतिमा 6 फीट ऊंची है. मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के मूल मंत्र ' ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करने वालों को कोटि गुना फल मिलता है. यहां श्रीराम दो बार और श्रीकृष्ण सात बार आए थे. इस पवित्र स्थान का उल्लेख हरिवंश पुराण में भी मिलता है.

पढ़ें: जयपुर: राधा दामोदर मंदिर में दोपहर 12 बजे प्रकट भय कान्हा, निभाई गई 500 साल पुरानी परंपरा

बहुत कम लोग यह जानते हैं कि पुष्कर का अरण्य क्षेत्र भगवान विष्णु और शिव की तपोस्थली भी रहा है. ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने भी पुष्कर में तप करके अपनी सिद्धियों को जागृत किया था. करोड़ों वर्ष पहले अरब सागर पुष्कर से 25 किलोमीटर दूरी तक था. क्षीरसागर को ही बाद में अरब सागर कहा गया है. मंदिर के महंत महावीर वैष्णव ने बताया कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर महालक्ष्मी के साथ विराजमान हैं. यहीं पर उन्होंने अपनी नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न किया था. समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर का विस्तार सिमट गया. मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, इसलिए पुष्कर आरण्य क्षेत्र का महालक्ष्मी से भी गहरा संबंध है.

पंच धाराओं का संगम: पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में पुष्कर के कानाबाय क्षेत्र में पांच नदियों यथा नंदा, कनका, सुप्रभा, सुधा और प्राची का संगम होता था. इसी पावन धरा पर भगवान विष्णु ने पहली बार तपस्या की थी. हरिवंश पुराण के अनुसार उन्होंने यहां 10 वर्षों तक कठोर तप किया था. कानाबाय मंदिर परिसर में 'श्रीर सागर' नामक एक कुंड भी है, जहां च्यवन ऋषि ने स्नान करके वृद्धावस्था के शाप से मुक्ति पाई थी.

विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा: मंदिर के महंत महावीर वैष्णव ने बताया कि कानाबाय स्थित भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन करती हुई प्रतिमा विश्व की सबसे प्राचीन मूर्ति है. काले पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है. इस क्षेत्र में इस प्रकार का पत्थर नहीं पाया जाता, जिससे इसकी प्राचीनता और रहस्यमयता बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि हरिवंश पुराण के अनुसार इस मूर्ति का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था. अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डेटिंग के अनुसार यह 3,200 वर्ष पुरानी है, जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग इसे 4,000 वर्ष पुराना मानता है.

दो बार आए थे यहां श्री राम: हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान राम दो बार पुष्कर आए थे. महंत वैष्णव ने बताया कि वनवास काल मे राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्कर आए थे. पुष्कर में गया कुंड ( सुधाबाय ) में उन्होंने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था. वनवास के दौरान वे एक माह तक पुष्कर के आरण्य क्षेत्र कानाबाय में रुके थे. इसके बाद दूसरी बार अपने भाई भरत के साथ अयोध्या से लंका विभीषण से मिलने पुष्पक विमान से जाते हुए यहां रुके थे.

यह भी पढ़ें: देश भर में मनाई जा रही है जन्माष्टमी, गोविंद देव जी मंदिर में पट खुलते ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

श्रीकृष्ण 7 बार आए कानाबाय: महंत वैष्णव बताते है कि पुराणों के अनुसार श्रीकृष्ण कानाबाय में सात बार आए. पहली बार वे मथुरा से द्वारका जाते समय एक वर्ष तक यहां रुके थे. दूसरी बार ऋषि दुर्वासा के आग्रह पर हंस और डिम्बक राक्षसों का वध करने आए थे. यहां श्री कृष्णा ने दोनों शक्तिशाली राक्षसों के साथ युद्ध करके उनका वध किया था. इस दौरान उनके साथ आए कई लोग कानाबाय क्षेत्र के आसपास ही बस गए. इसके बाद भगवान कृष्ण जब भी द्वारका से मथुरा कुरुक्षेत्र आते और जाते समय यहां रुका करते थे. महंत महावीर वैष्णव बताते हैं कि श्रीकृष्ण के साथ आए लोगों ने ही यहां आस-पास कई गांव बसाए और उनका नाम भी ब्रज क्षेत्र में स्थित गांवों के नामों के समान रखा गया. ये कालांतर में अपभ्रंश हो गए, जैसकि गोकुल से गोयला हो गया. नन्द से नांद और बरसाना से गांव का नाम बासेली हो गया.

मूर्ति पूजा की शुरुआत यहीं से: महंत वैष्णव बताते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापित इस प्रतिमा की पूजा से ही त्रेता युग में मूर्ति पूजा की परंपरा शुरू हुई. यहां विष्णु की शयन मुद्रा में प्रतिमा है, जिसमें उनके हाथों में गदा, चक्र, पद्म और शंख हैं. चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान हैं.

जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन: मंदिर के महंत दामोदर वैष्णव बताते हैं कि जन्माष्टमी पर यहां रातभर कीर्तन होता है. भक्त भगवान के प्रसाद के साथ व्रत खोलते हैं. अगले दिन यहां मेला लगता है, जिसमें आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं.

भगवान विष्णु का मूल मंत्र यहीं प्रकट हुआ: पुजारी श्याम सुंदर वैष्णव के अनुसार भगवान विष्णु का मूल मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यहीं सिद्ध हुआ था. इस मंत्र के जाप से दस हजार गुना पुण्य फल मिलता है. यह 12 अक्षरों का मंत्र है, जिसके अंत में 'नमः' नहीं जोड़ा जाता.

For All Latest Updates

TAGGED:

PUSHKAR IN AJMERक्षीरसागर मंदिर कानाबायJANMASHTAMI LADDU GOPAL PUJAKRISHNA JANMASHTAMI SIGNIFICANCEKRISHNA JANMASHTAMI 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का शिखर सम्मेलन: ट्रंप और पुतिन की बैठक के परिणाम भारत-अमेरिका संबंध पर डालेंगे प्रभाव

खत्म हो सकता है 12% GST स्लैब, इंश्योरेंस से लेकर किचन तक, सस्ते होंगे कई सामान

कृष्ण जन्माष्टमी पर कब और कैसे करें लड्डू गोपाल की पूजा, जानें पूरी विधि

सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट पालक की चटनी, यकीन मानिए अचार और सब्जी भूल जाएंगे आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.