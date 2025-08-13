रायपुर : रायपुर के गुढ़ियारी मैदान में हर साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होगा. इस बार 17 अगस्त को दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया है. गुढ़ियारी मैदान में दही हांडी उत्सव का ये 16वां साल है. दही हांडी उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे.

दूसरे राज्यों के गोविंदा भी जुटेंगे : अब तक रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा और कवर्धा की लगभग 30 गोविंदा टोलियो ने अपना पंजीयन दही हांडी उत्सव के लिए कराया है. इस आयोजन में ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी गोविंदा की टोलियां पहुंचेंगे. दही हांडी के इस उत्सव में गोविंद टोलियों का पंजीयन निशुल्क होगा. दही हांडी उत्सव में कुल 11 लाख रुपए के इनाम हैं.

गुढ़ियारी मैदान में जमेगी गोंविदाओं की टोली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सार्वजनिक दही हंडी उत्सव समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि दही हांडी उत्सव के इस आयोजन में खास बात यह रहेगा कि जिस तरह से आइफा का मंच सजाया जाता है, ठीक उसी तरह से मंच को सजाया जाएगा. पिछले साल की तुलना में इस साल पिरामिड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है. पिछले साल 6 पिरामिड थे लेकिन इस साल पुरुषों के लिए पिरामिड की संख्या 7 कर दी गई है.

महिलाओं के लिए 5 पिरामिड : इसी तरह महिलाओं के लिए पिछले साल 4 पिरामिड बनाए गए थे, लेकिन इस साल महिलाओं को 5 पिरामिड बनाकर दही हंडी के इस उत्सव में शामिल होना होगा. दही हांडी उत्सव के आयोजन के पीछे उद्देश्य यह है कि कृष्ण की लीलाओं का मंचन हो और लोग हमारी संस्कृति को जाने और पहचाने. गुढियारी में कई धार्मिक आयोजन भी कराए गए हैं.

गुढ़ियारी धर्म का एक प्लेटफार्म है. गुढ़ियारी में रास गरबा होता है. गुढ़ियारी में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है. गुढ़ियारी के मैदान में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी आते हैं. इसके साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी अपना प्रवचन दे चुके. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री होंगे. इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री, विधायक, गणमान्य लोगो के साथ ही साधु संत भी अतिथि के रूप में इस दही हांडी उत्सव के आयोजन में शामिल होंगे -बसंत अग्रवाल, आयोजक

कितना मिलेगा इनाम : दही हांडी के इस उत्सव में टोटल 11 लाख रुपए का पहला, दूसरा और तीसरा इनाम रखा गया है. जिसमें पहला इनाम पुरुष टोली के लिए 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए और तीसरा इनाम मलखंब प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली टीम के लिए 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया.

दही हांडी के उत्सव में इंडियन आइडल चैंपियन पवनदीप राजन, विश्व विख्यात भजन गायिका गीता बेन रबारी, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित छत्तीसगढ़ी लोक गायिका पूनम दिव्या तिवारी द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी. जो टोलिया दही हांडी के उत्सव में हार जाती है तो ऐसी टोली जिसकी संख्या 100 होने पर उन्हें 21 हजार रुपए का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा.



