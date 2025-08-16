इंदौर : देशभर में जन्माष्टमी को लेकर अलग-अलग तरह के आयोजन मंदिरों में आयोजित किए जा रहे हैं लेकिन इंदौर की सेंट्रल जेल आज किसी मंदिर से कम नहीं लग रही है. भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर जेल के अंदर ही विभिन्न कार्यक्रम जेल प्रबंधन द्वारा आयोजित किए गए और जेल के अंदर बंद कैदियों ने भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाया. इस दौरान जेल में कई सांस्कृतिक आयोजन भी किए गए, जिससे पूरी जेल का माहौल भक्तिमय हो गया.

जेल के अंदर कृष्ण लीला (Etv Bharat)

भगवान को सजाते हैं कैदी, झुलाते हैं झूला

आमतौर पर सेंट्रल जेल में सभी तरह के धार्मिक आयोजन समय-समय पर किए जाते हैं लेकिन जन्माष्टमी के दिन इंदौर की सेंट्रल जेल में अलग तरह से आयोजन किए जाते हैं. इस आयोजन में जेल के अंदर बंद कैदियों के द्वारा पहले जेल के अंदर मौजूद भगवान को सजाया जाता है. इसके बाद भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को एक झूले पर भी बिठाया जाता है. यहां प्रत्येक बंदी भगवान कृष्ण को झूला भी झुलाता है.

जेल के अंदर कृष्ण लीला

शनिवार को जेल के अंदर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बालिकाओं के एक ग्रुप द्वारा भगवान कृष्ण की अलग तरह की लीलाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. वहीं, जेल के अंदर हुए इस आयोजन में भगवान श्री कृष्ण को मिश्री और माखन का विशेष तौर पर भोग लगाया जाता है और इस भोग को बाद में कैदियों में ही वितरित कर दिया जाता है.

वहीं जेल के अंदर भगवान कृष्ण मंदिर को फूलों से सजाने के साथ ही तमाम तरह की जिम्मेदारी जेल के अंदर बंद महिला कैदी और पुरुष कैदी के हाथों में ही होती है और उन्हीं के द्वारा तमाम तरह की तैयारी को पूरा किया जाता है.

गौरतलब है कि फिलहाल इंदौर के सेंट्रल जेल में तकरीबन 2000 से अधिक कैदी बंद हैं. इसी के चलते इंदौर के सेंट्रल जेल प्रबंधन द्वारा समय-समय पर यहां सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं.