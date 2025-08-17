कोरबा: कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शनिवार को देर शाम से शुरू हुए आयोजन आधी रात तक जारी रहे. शहर के सीतामणी स्थित सप्तदेव मंदिर में तीन दशकों से भी अधिक पुरानी परंपरा के तहत कार्यक्रम आयोजित हुए. पुराना बस स्टैंड सहित कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित की गई.

आधी रात को श्री कृष्ण जी का हुआ जन्म: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आधी रात को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. इसी मान्यता के मद्देनजर मंदिरों में देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा. जगह-जगह दही हांडी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, आकर्षक झांकियां निकाली गई. इस तरह शहर के साथ ही उपनगरीय क्षेत्रों में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया.

श्रीकृष्ण जी की झांकी (ETV Bharat)

सत्यदेव मंदिर में खास तैयारी से मनाया गया पर्व: शहर के सीतामणी स्थित सप्तदेव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के लिए खास तैयारी हर साल की जाती है. इस साल भी यहां कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर बाल गोपाल की अलग-अलग झांकियां बनाई गई थी. राधा कृष्ण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया. 10 वर्ष तक के बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में यहां पहुंचे थे. जिन्हें पुरस्कार भी दिया गया. श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अलग-अलग लीलाओं का प्रदर्शन किया गया. जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में भक्त यहां पहुंचे.

सजी श्रीकृष्ण जी की झांकी (ETV Bharat)

बाल गोपाल समिति ने रखी प्रतियोगिता: शहर के बाल गोपाल समिति ने दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें युवाओं की टोली को आमंत्रित किया गया था. दही हांडी तोड़ने वाले गोविंदाओं की टोली के लिए इनाम की भी व्यवस्था थी. पहला पुरस्कार 11000 दूसरा और तीसरा पुरस्कार 5100 और 3100 रुपए का रखा गया था. जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया. शहर के ग्रामीण अंचल से भी युवाओं की टोली दही-हांडी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची.

धूमधाम से मना त्योहार: सप्तदेव मंदिर के सदस्य गोपाल मोदी ने कहा कि हम लगभग 31 वर्ष से सप्तदेव मंदिर में इस त्योहार को मना रहे हैं. खास तैयारी की गई है, पूरे दिन आयोजन किए गए. जो की देर रात तक चले. आयोजन में शामिल होने पहुंची भक्त रुचिका ने कहा कि हम धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं.

आकर्षण का केंद्र रहा दही हांडी प्रतियोगिता: मंदिर के साथ ही पुराना बस स्टैंड में दही-हांडी प्रतियोगिता रखी गई. जिसे देखने हजारों लोग यहां पहुंचे. स्थानीय निवासी आशुतोष ने बताया कि हमारे बाल गोपाल समिति की तरफ से हमने दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया. जिसमें भाग लेने के लिए जिले के कोने कोने से युवा आए. हमें लोगों को भरपूर प्यार मिला. पूजा में शामिल होने आई ममता ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमारे परिवार के लिए खास रहता है. हम इसे बेहद धूमधाम से हर साल सेलिब्रेट करते हैं.