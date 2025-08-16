नारायणपुर : जन्माष्टमी के मौके पर यादव समाज भवन नारायणपुर ग्राम छोटे डोंगर और बेनूर में श्रद्धा और आस्था के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. यादव समाज भवन प्रांगण में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी. राधा-कृष्ण के सुंदर विग्रह का श्रृंगार कर विशेष पूजा-अर्चना की गई. भजन-कीर्तन और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया. इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने यादव समाज और हिंदू संस्कृति-परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन पर अपने विचार रखे.



ग्राम छोटे डोंगर में निकली कलश यात्रा : छोटे डोंगर में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर यादव समाज एवं क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए. बड़गांव से छोटे डोंगर गजभारण्ड तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी भव्य पैदल कलश यात्रा निकाली गई. यात्रा में यादव समाज की सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर आस्था और भक्ति का परिचय दिया.कलश यात्रा के दौरान यादव समाज के पारंपरिक राउत नाचा का विशेष आयोजन किया गया, जिसे देखने आसपास के गांवों से आए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.यात्रा का समापन छोटे डोंगर स्थित डॉ. रमन सिंह स्टेडियम में हुआ, जहां समाज के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और सबका मन मोह लिया.इस अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए मटका फोड़ का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है.

बेनूर मटका फोड़ प्रतियोगिता : बेनूर क्षेत्र में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्ति और उत्साह का नजारा दिखा. ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से मंदिर प्रांगण में भजन-कीर्तन कर राधा-कृष्ण का अभिषेक किया. यहां भी दही-हांडी का आयोजन बच्चों और युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना.

बच्चों ने किए कई कार्यक्रम : नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की. बच्चों द्वारा प्रस्तुत राधा-कृष्ण स्वरूप की झांकी और दही-हांडी फोड़ प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रही.परंपरा के अनुरूप नन्हें-मुन्नों ने उत्साह के साथ मटकी फोड़ में हिस्सा लिया. कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया.समाज के संरक्षक अशोक यादव ने सभी को जन्माष्टमी की बधाई दी और त्योहार को आपसी एकता और भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया. वहीं समाज की महिला सदस्य रेखा यादव ने इस आयोजन को इष्टदेव के प्रति भक्ति का माध्यम बताते हुए गौ-सेवा और गौ-रक्षा का संदेश दिया.

नारायणपुर जिले के यादव समाज भवन, छोटे डोंगर और बेनूर में जन्माष्टमी के मौके पर हुए आयोजनों ने भक्ति, आस्था और परंपरा का अद्भुत समागम प्रस्तुत किया.भगवान कृष्ण की लीलाओं और परंपराओं को जीवंत करती झांकियों और दही-हांडी जैसे आयोजनों ने लोगों को उत्साह और उमंग से भर दिया.समाज के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ सदस्यों ने इस पर्व को एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का प्रतीक बताते हुए सभी को बधाई दी.

