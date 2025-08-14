ETV Bharat / state

कृष्ण जन्माष्टमी 2025: रायपुर के जैतूसाव मठ की अनोखी परंपरा, यहां बनता है मालपुआ का प्रसाद

रायपुर के जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है. यहां अनोखी परंपरा के तहत प्रसाद बनाया जा रहा है.

रायपुर के जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 6:25 PM IST

रायपुर: 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. देश भर के मंदिरों में अलग-अलग तरीके से जन्माष्टमी मनाने की तैयारी की जा रही है. रायपुर के जैतूसाव मठ में भी एक अनोखी परंपरा आज भी कायम है. यहां हर साल प्रसाद के रूप में मालपुआ बनाया जाता है. इसे इस साल भी बनाया जा रहा है.

सिर्फ 2 मौके पर बनता है मालपुआ: जैतूसाव मठ में मालपुआ बनाने की शुरुआत 1916 ईस्वी में महंत लक्ष्मी नारायण दास के समय से शुरू हुई थी. यहां सिर्फ साल में 2 बार कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के मौके पर ही मालपुआ बनता है.

रायपुर के जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मालपुआ का प्रसाद इस मंदिर की पहचान बन गई है. जो भी भक्त मालपुआ के इस प्रसाद को ग्रहण करता है वह हर साल रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार करता है- महेंद्र कुमार अग्रवाल, सचिव, जैतूसाव मठ

कितना मालपुआ हो रहा तैयार?: इस बार श्रद्धालुओं में बांटने के लिए 11 क्विंटल मालपुआ तैयार किया जा रहा है.मालपुआ बनाने के लिए 8 से 10 कारीगर लगे हुए हैं. जो सुबह से लेकर देर रात तक इसे बना रहे हैं.

रायपुर के जैतूसाव मठ की अनोखी परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह बनता है मालपुआ: इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, शक्कर, सौंफ, काली मिर्च, तेल और घी के अलावा दूध की भी जरूरत पड़ती है. इसे तेल में छानने के बाद सुखाने के लिए पैरा में रखा जाता है. इसके बाद 25 और 50 का बंडल बनाकर रखा जाता है.

यहां बनता है मालपुआ का प्रसाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि, रायपुर का जैतूसाव मठ काफी प्राचीन है इसका निर्माण 1887 में हुआ था. इस बार मालपुआ बनाने की शुरुआत मंगलवार से ही कर दी गई है. शनिवार रात को भगवान को भोग आरती के बाद अगले दिन रविवार को मालपुआ का प्रसाद श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा.

रायपुर के जैतूसाव मठ में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
