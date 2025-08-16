मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ मे जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. श्रीकृष्ण जन्मोत्सव से पहले मनेंद्रगढ़ में एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई. जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. शोभायात्रा का आयोजन राधा कृष्ण मंदिर से किया गया. विशाल शोभायात्रा में भगवान श्रीकृष्ण की भव्य झांकी निकाली गई.

भगवान श्री कृष्ण की निकली शोभायात्रा: शोभायात्रा का आयोजन पुराना नगरपालिका के सामने किया गया. इसमें पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने अपने साथियों के साथ भाग लिया और भगवान श्रीकृष्ण की भव्य झांकी के दर्शन किए. शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण के भजनों पर जमकर झूमे और नाचते गाते निकले.

निकली गोविंदा की टोली मटकी फोड़ने (ETV Bharat)

गोविंदा की टोली सड़कों पर निकली: यादव समाज द्वारा राधे कृष्ण मंदिर से निकाली गई शोभायात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे. भगवान श्रीकृष्ण की भव्य झांकी और उनके रुप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त घंटों कतार में खड़े रहे.

निकली गोविंदा की टोली मटकी फोड़ने (ETV Bharat)

सियासी दिग्गज भी पहुंचे दर्शन के लिए: पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने अपने साथियों सहित शोभायात्रा में शामिल होने पहुंचे और भगवान श्रीकृष्ण की भव्य झांकी के दर्शन किए. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इस दिन श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करते हैं और उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं.

दही हांडी का आयोजन: कोरिया में देवरहा बाबा सेवा समिति द्वारा प्रेमाबाग प्रांगण में कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें पुरुष और बालक-बालिकाओं की टोलियों के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए.

विजेता को मिलेगा नगद पुरस्कार: मटकी फोड़ प्रतियोगिता में इस बार जीतने वाले को प्रथम पुरस्कार 11000, द्वितीय पुरस्कार 7100 और तृतीय पुरस्कार 5100 रखा गया है. ये पुरस्कार पुरुष वर्ग के लिए रखा गया है. बालक-बालिकाओं की टोली के लिए प्रथम पुरस्कार 5100, द्वितीय पुरस्कार 3100 और तृतीय पुरस्कार 2100 रखा गया है.



क्या है परंपरा: दही हांडी या मटकी फोड़ने की परंपरा जन्माष्टमी के अवसर पर की जाती है. भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन मनाया जाता है. कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाए जाने वाले लोकप्रिय सांस्कृतिक खेलों में से एक दही हांडी है. दही का अर्थ दही होता है और हांडी दूध से भरे मिट्टी के बर्तन को कहते हैं. दही हांडी प्रतियोगिता में जो विजयी होता है उसे सम्मानित भी किया जाता है.