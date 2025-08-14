ETV Bharat / state

जन्माष्टमी पर सजा फैंसी ड्रेस का रायपुर में बाजार, जानिए क्यों हैं दुकानदार दुखी - JANMASHTAMI 2025

15 अगस्त के चलते इस बार राधा और कृष्ण के ड्रेस की डिमांड कम हुई है.

JANMASHTAMI 2025
राधा और कृष्ण के ड्रेस की डिमांड कम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 8:33 PM IST

रायपुर: देश भर में शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कई जगहों पर दही हांडी उत्सव और दूसरे कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें राधा और कृष्ण का रुप धरकर लोग शामिल होते हैं. ऐसे में राजधानी रायपुर में फैंसी ड्रेस के बाजार में रौनक बढ़ गई है.

राधा और कृष्ण के ड्रेस की डिमांड कम: इस बार स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी लगातार होने की वजह से कुछ लोग फाइटर फ्रीडम के ड्रेस के साथ ही कृष्ण और राधा की ड्रेस भी ले जा रहे हैं. जिसकी वजह से राधा कृष्ण के ड्रेस के बाजार पर थोड़ा सा असर पड़ा है. जन्माष्टमी के मौके पर स्कूल कॉलेज के साथ ही मंदिरों में कई तरह के आयोजन होते हैं, जिसमें इन कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है.

राधा और कृष्ण के ड्रेस की डिमांड कम (ETV Bharat)

फैंसी ड्रेस की डिमांड: दुकानदार राज अग्रवाल ने बताया कि फैंसी ड्रेस का बाजार काफी अच्छा चल रहा है. लोगों में कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह का माहौल दिख रहा है. केवल जन्माष्टमी का पर्व होने से दुकानों में भीड़ ज्यादा हो जाती थी. कृष्ण जन्माष्टमी 1 दिन का पर्व ना होकर 4 से 5 दिन का हो गया है. स्कूल वाले अलग-अलग दिन इस तरह की ड्रेस की डिमांड करते हैं.

फैंसी ड्रेस में बांसुरी पगड़ी इसके साथ ही इस बार ओपन और इनर पटके वाले भी ड्रेस चल रहे हैं. पहले जन्माष्टमी के मौके पर केवल और केवल अचकन वाली ड्रेस की डिमांड रहती थी. इसके साथ ही भगवान कृष्ण की पगड़ी भी सिंपल ना होकर डेकोरेटेड वाली हो गई है. थोड़ा साफा का क्रेज भी दिखाई पड़ रहा है. मुकुट का चलन थोड़ा कम हो गया है: राज अग्रवाल, दुकानदार

इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ड्रेस 15 से 20 डिजाइन में उपलब्ध है. इन ड्रेसो की डिमांड राधा और कृष्णा के इस ड्रेस के साथ मुकुट बाजूबंद धोती कुर्ता दुपट्टा मोर पंख हार जैसे ज्वेलरी आइटम भी रहते हैं. स्कूलों में जन्माष्टमी के बजाय 15 अगस्त में फैंसी ड्रेस की मांग रहती है. फैंसी ड्रेस की व्यक्तिगत डिमांड ज्यादा है. फैंसी ड्रेस के दुकान में भीड़ 2 दिन पहले से शुरू हो गई है. जो आने वाले तीन दिनों तक रहने की उम्मीद है: भरत अग्रवाल, दुकानदार

दुकानदारों की दिक्कत: फैंसी ड्रेस दुकानदार सुषमा अग्रवाल ने बताया कि इस साल कुछ ड्रेसस चेंज हुए हैं, जिसमें बैक का पल्ला और दुपट्टा एक जैसे होता है. इसके साथ ही अपर और लोवर के ड्रेस अलग होते हैं. फैंसी ड्रेस के साथ ज्वेलरी आइटम और मटकी बांसुरी जैसी कई और चीज होती है. जिससे राधा और कृष्ण का रूप निखर सके. 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ पड़ने की वजह से जन्माष्टमी पर डिमांड की जाने वाली फैंसी ड्रेस में कमी आई है. ऐसे में कस्टमर जन्माष्टमी पर्व के ड्रेस के साथ ही स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए फ्रीडम फाइटर के ड्रेस भी रेंट पर ले जा रहे हैं. एक फैंसी ड्रेस रेंट में 200 रुपए से लेकर 1 हजार रुपए तक उपलब्ध है.

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

