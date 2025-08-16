ETV Bharat / state

जन्माष्टमी पर घर बैठे चुटकियों में बनाइए स्पेशल भोग, देखते ही खिल उठेगा दिल - JANMASHTAMI 2025 RECIPES

Janmashtami 2025 Bhog Recipes : जन्माष्टमी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे वीडियो जिन्हें देखकर आप आसानी से भगवान का भोग बना पाएंगे.

Janmashtami 2025 Bhog Recipes Videos Watch tutorial Videos and Made Krishna Janmashtami Bhog in Home
जन्माष्टमी पर घर बैठे बनाइए स्पेशल भोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2025 at 6:34 PM IST

Janmashtami 2025 Bhog Recipes : हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का ख़ासा महत्व है. हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त आज देर रात 12.04 बजे से रात 12.45 तक रहेगा. जन्माष्टमी पर कृष्ण के भक्त भगवान का विशेष श्रृंगार करते हैं. उन्हें आभूषण पहनाते हैं, झूला सजाया जाता है और व्रत रखा जाता है. साथ ही जन्मोत्सव के दौरान भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय भोग भी अर्पित किया जाता है. माना जाता है कि श्रीकृष्ण को उनके पसंदीदा पकवानों का भोग लगाने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

जन्माष्टमी पर बनाइए भोग : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को भोग लगाने की परंपरा है. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे वीडियो जिन्हें देखकर आप आसानी से चुटकियों में भोग बना डालेंगे. अगर आपने कभी भोग नहीं बनाया और पहली बार बनाने जा रहे हैं तो तब भी आप इन वीडियोज़ को देखकर आसानी से कुछ ही स्टेप्स में घर बैठे लड्डू गोपाल का पसंदीदा भोग बना सकेंगे जिसे देखकर आपका और लोगों को दिल तो खिलेगा ही, वहीं भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा.

  • पंचामृत : जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए. पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, तुलसी, पंचमेवा, शहद, मिश्री आदि के मिश्रण से तैयार पंचामृत का भोग श्रीकृष्ण को खासा प्रिय है. जन्माष्टमी पर पंचामृत से कान्हा को स्नान भी कराया जाता है. पंचामृत को अत्यंत पवित्र भी माना गया है.
  • पंजीरी : जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है. इसके बिना जन्माष्टमी की पूजा को अधूरा माना जाता है. पंजीरी का भोग कान्हा को अर्पित करने के बाद इसी प्रसाद को व्रत खोला जाता है.
  • माखन-मिश्री : इसे भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय भोग माना गया है. मां यशोदा कान्हा को माखन मिश्री खिलाती थी और उन्हें ये तब से ही बहुत ज्यादा पसंद है. यहां तक कि उन्हें प्यार से माखन चोर तक कहा गया है. ऐसे में आप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं. इसके लिए आप चाहें तो मार्केट से मक्खन ला सकते हैं या घर की मलाई से भी बना सकते हैं.
  • नारियल लड्डू : कान्हा को भोग लगाने के लिए आप आसानी से नारियल लड्डू भी बना सकते हैं. इसके लिए सूखे नारियल, कंडेंस्ड मिल्क और इलायची पाउडर की दरकार होती है. ये मिठाई स्वाद में काफी टेस्टी होती है और इसे लंबे वक्त तक स्टोर कर रख सकते हैं.
  • गोंद के लड्डू : कान्हा को आप गोंद के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं. इसके लिए आप गोंद, गेहूं का आटा, घी, पिसी हुई चीनी, कटे हुए मेवे की जरूरत पड़ेगी. इन लड्डुओं को सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना गया है.
  • खीर : जन्माष्टमी पर आप कान्हा को खीर का भी भोग लगा सकते हैं. इसके लिए आपको केसर, चावल और दूध की जरूरत होगी. बन जाने के बाद कान्हा को अर्पित करें.
  • मालपुआ : आज जन्माष्टमी पर आप आसानी से मालपुआ बनाकर कान्हा को अर्पित कर सकते हैं. मान्यता है कि मालपुआ भी श्रीकृष्ण को अतिप्रिय है.
  • पूरनपोली : दाल और गुड़ से बनाए जाने वाली पूरनपोली का भोग भी कान्हा को आप जन्माष्टमी पर लगा सकते हैं. पूरनपोली दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा मशहूर है.

