ETV Bharat / state

नैला में म्यांमार के मंदिर का पंडाल और शीश महल में विराजी मां दुर्गा, दूर-दूर से देखने पहुंच रहे श्रद्धालु

छत्तीसगढ़ के जांजगीर नैला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 28, 2025 at 7:44 PM IST 2 Min Read