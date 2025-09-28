नैला में म्यांमार के मंदिर का पंडाल और शीश महल में विराजी मां दुर्गा, दूर-दूर से देखने पहुंच रहे श्रद्धालु
नैला में दुर्गोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. म्यांमार के श्वेत मंदिर और अक्षरधाम के शीश महल की थीम पर पंडाल बना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 7:44 PM IST
जांजगीर, नैला: वैसे तो पूरे देश में नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के जांजगीर नैला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. यहां बना दुर्गा पंडाल न सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि अपनी भव्यता के कारण लोगों को आकर्षित भी कर रहा है.
35 फीट की दुर्गा प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र: नैला में दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बनाए गए पंडाल में माता दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है. हीरे, मोती, सोना चांदी से जड़ित आभूषण से सजी ये प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है.
2 भव्य पंडाल बनाए गए: इस बार म्यांमार के श्वेत मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया गया है साथ ही माँ का दरबार अक्षरधाम शीश महल के तर्ज पर बनाया गया है.
श्वेत मंदिर है वो विश्व शांति का प्रतीक है इसलिए इस बार उस थीम पर पंडाल बना है, लाइटिंग-साउंड सब कुछ अपने आप में खास है- राजू पालीवाल, समिति के सदस्य
40 सालों से जारी है यह परंपरा: रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से दुर्गा उत्सव समिति यह आयोजन कर रही है. पहले भी कोलकाता के कलाकारों से पंडाल सजवाया जाता था, लेकिन कुछ सालों से देश-विदेश के प्रसिद्ध मंदिरों की थीम पर पंडाल तैयार किया जाता है.
दूर-दूर से आ रहे हैं श्रद्धालु: छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं. पंडाल की भव्यता और माता रानी के आकर्षक स्वरूप को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
- 100 से ज्यादा CCTV कैमरे
- ड्रोन कैमरे से निगरानी
- भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
- 1 किलोमीटर के दायरे में वाहनों की एंट्री बंद
- ट्रैफिक रूट डायवर्ट
छत्तीसगढ़ के नैला का प्रसिद्ध दुर्गा उत्सव
- म्यांमार के श्वेत मंदिर और अक्षरधाम के शीशमहल की झलक
- 35 फीट ऊंची माता की मनमोहक प्रतिमा
- अलग-अलग शहरों से आए कारीगरों ने की सजावट
- लाइटिंग और साउंड सिस्टम का आकर्षक तालमेल
- सुरक्षा और ट्रैफिक के इंतजाम, CCTV और ड्रोन से निगरानी