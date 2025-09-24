ETV Bharat / state

फिंगर प्रिंट क्लोन कर एटेंडेंस, लाइवलीहुड कॉलेज के सहायक संचालक और लेखापाल पर कार्रवाई

जांजगीर चांपा कलेक्टर ने ये कारवाई की है.

JANJGIR CHAMPA
जांजगीर चांपा फर्जीवाड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 11:38 PM IST

2 Min Read
जांजगीर चांपा: लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण के नाम पर बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. कॉलेज के सहायक संचालक मयंक शुक्ला और लेखपाल ऋचा अग्रवाल द्वारा फिंगरप्रिंट क्लोन कर छात्र छात्राओं का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भरने की शिकायत सही होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की है.

लाइवलीहुड कॉलेज में फर्जीवाड़ा: जांजगीर के प्रशांत राठौर ने 18 मार्च 2025 को लाइवलींहुड कॉलेज में हुए इस घोटाले की शिकायत की थी. उन्होंने सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी बनाया था. जिसमे ये दिख रहा था कि बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग करते हुए अनुपस्थित छात्र छात्राओं की उपस्थिति दिखाने के लिए क्लोन फिंगर प्रिंट तैयार किए जा रहे हैं.

फिंगर प्रिंट क्लोन कर एटेंडेंस (ETV Bharat Chhattisgarh)

ये शिकायत आने के बाद 29 अप्रैल 2025 को 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया. जांच टीम ने लाइवलीं हुड कॉलेज के सहायक संचालक मयंक शुक्ला और लेखपाल ऋचा अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस के जवाब में सहायक संचालक ने अनभिज्ञता जताई. इसके बाद 13 जून 2025 को ट्रेनर एवं कॅरियर जोन एजुकेशन सोसाइटी बिलासपुर को भी नोटिस जारी किया गया. जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. 23 सितंबर को कलेक्टर ने मयंक शुक्ला और ऋचा अग्रवाल की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया.

विधायक ने की कानूनी कार्रवाई की मांग: इस मामले में विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि सिर्फ सेवा समाप्ति ही पर्याप्त नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि लाइलीहुड कॉलेज के जरिए कई गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसकी जांच कर कानूनी कार्रवाई और रिकवरी भी की जानी चाहिए.

JANJGIR CHAMPA

