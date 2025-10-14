ETV Bharat / state

खोरसी के ग्रामीण बिना अनुमति कर रहे गौठान का संचालन, 13 हजार रुपये मासिक वेतन में रखा चरवाहा

फसलों की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने बंद पड़े गौठान को खोल दिया और उसमें गांव के मवेशियों को रख रहे हैं.

JANJGIR CHAMPA GAUTHAN
गौठान जांजगीर चांपा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चांपा: पामगढ़ ब्लॉक के खोरसी ग्राम पंचायत में गौठान का संचालन किया जा रहा है. गौठान में गांव के मवेशियों को रखा गया है. मवेशियों की देखभाल के लिए एक चरवाहा रखा गया है. जिसे गांव वाले वेतन भी देते हैं. पिछले 2 महीने से गौठान चलाया जा रहा है.

बंद पड़े गौठान का गांव वाले कर रहे संचालन: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल में सभी जिलों में गांवों और शहरों में आवारा मवेशियों को रखने के लिए गौठान खोले गए. साल 2023 में सरकार बदलने के बाद गौठान बंद कर दिए गए. तभी से ही पूरे प्रदेश में गौठान खाली पड़े हैं. लेकिन जांजगीर चांपा के खोरसी गांव में बंद पड़ा गौठान खोल दिया गया है. इस गौठान में कई मवेशियों को रखा गया है. मवेशियों के लिए गौठान में चारा भी रखा गया है. लेकिन बीते दिनों हुई बारिश से चारा पूरी तरह सड़ चुका है. गौठान में मवेशी भी मृत मिले.

जांजगीर चांपा में गौठान (ETV Bharat Chhattisgarh)

आवारा पशुओं को गौठान में बंद किया, मवेशियों की हो रही मौत: गौठान में काम करने वाले चरवाहा गेंदी लाल यादव ने बताया कि पिछले 2 महीने से वह गौठान में काम कर रहा है. फसल को बचाने गांव के आवारा पशुओं को गौठान में रखा गया है. इस गौठान में वह मवेशियों की देखभाल करता है, जिसके लिए उसे 13 हजार रुपये महीना वेतन दिया जाता है. जो गांव वाले मिलकर देते हैं. जिसके बारे में सरपंच को भी पता नहीं है.

चरवाहा ने बताया कि गौठान में मौजूद बीमार मवेशियों की मौत हो रही है. डॉक्टर को बुलाया गया लेकिन कोई आया नहीं, इसकी वजह से मवेशियों की मौत हो रही है.

जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने जांच की कही बात (ETV BHARAT)

मवेशियों की मौत के मुद्दे पर एक जांच टीम का गठन कर जांच करवा लेते हैं. टीम को वहां भेजा जाएगा और जांच के बाद ही इस मुद्दे पर और कहा जा सकता है- ज्ञानेंद्र सिंह, एडिशनल कलेक्टर

गौठान में उगाई जा रही सब्जियां: गौठान की जमीन पर अभी भी गांव के कुछ लोग अपना कब्ज़ा बनाए हुए है. स्व सहायता समूह का नाम लेकर उसमे सब्जी लगाई जा रही है. सोलर पंप का उपयोग किया जा रहा है. गौठान में काम करने वाले मनोज कुमार गोंड ने बताया कि समूह के सदस्य गौठान में सब्जी उगाते हैं. जिनकी वह देखभाल करता है.

