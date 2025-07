ETV Bharat / state

स्कूल में बच्चों से धान का करगा बिनवाता मिला शिक्षक, टीचर की टेबल पर भी किताबों की जगह धान - JANJGIR CHAMPA GOVERNMENT SCHOOL

सरकारी स्कूल में टीचर की मनमानी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 15, 2025 at 7:43 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 7:57 AM IST 3 Min Read

जांजगीर चांपा: 16 जून को छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा "आप सिर्फ पढ़िए, बाकी की चिंता मुझ पर छोड़िए." लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ही सरकार की इस मंशा को पूरी नहीं होने दे रहे हैं. जांजगीर चांपा के सरकारी प्राथमिक स्कूल से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है. क्लास में धान से करगा बीन रहे बच्चे: घटना 14 जुलाई की है. जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला सिलादेही का मामला है. इस दिन दोपहर लगभग 12 बजे जिला पंचायत स्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष गगन जयपुरिया अचानक स्कूल पहुंच गए. इस दौरान कक्षा चौथी और पांचवी में सहायक शिक्षक एलबी गोपी कुमार तिवारी उपस्थित थे. वे टेबल पर बैठे हुए थे. उनकी टेबल पर किताब कॉपियों की जगह धान रखा हुआ था. क्लास में बच्चे भी थे. लेकिन बच्चे पढ़ाई की जगह प्लेट में धान से करगा (खराब धान) चुन रहे थे और चुना हुआ धान लाकर टीचर की टेबल पर रख रहे थे. टीचर भी टेबल पर बैठकर धान चुनने में लगे हुए थे. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

